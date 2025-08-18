Los más grandes se definieron y ya están los candidatos para octubre Orreguismo, peronismo y mileismo presentaron sus postulantes, con pesos pesados y sorpresas.

Finalmente cayó el telón para la presentación oficial de los candidatos sanjuaninos que irán por tres bancas en el Congreso de la Nación en octubre próximo, y los competidores más grandes definieron por la tarde sus listados. Mientras en el orreguismo apostaron a nombres de peso, en el PJ el uñaquismo logró torcerle la muñeca al giojismo, en tanto que el mileismo local puso sus fichas sobre figuras jóvenes.

Si bien era casi cantada, la candidatura del vicegobernador Fabián Martín terminó de darle forma a la lista de Por San Juan, el frente que conduce Marcelo Orrego y que tiene como marca priorizar los intereses sanjuaninos, vayan o no en sintonía con las políticas nacionales. Segunda en la lista quedó la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el tercer lugar fue para el diputado provincial Federico Rizo, el cupo que consiguió el bloquismo tras su incorporación al frente oficial.

Fuerza San Juan. El exintendente de San Martín, Cristian Andino, fue impulsado por el uñaquismo y es cabeza de lista.

La verdadera sorpresa vino del lado del frente Fuerza San Juan, donde hasta última hora el uñaquismo y el giojismo se sacaban chispas por la ubicación en la lista que, siempre remarcaron, será “de unidad”. Finalmente se impuso el sector del actual senador y exgobernador, por lo que quedó el exintendente de San Martín, Cristian Andino, como cabeza. En segundo lugar quedó la actual intendenta caucetera, Romina Rosas, en tanto que tercero se ubicó el también exintendente Fabián Gramajo, de Chimbas, quien viene ganando espacio en el PJ.

El mileismo “puro” no armó ningún frente y se lanzó como La Libertad Avanza. Los candidatos que contaron con la venia desde Capital Federal, según dijo ayer el conductor Juan José Peluc, son apuestas jóvenes dentro del espacio que busca defender a Milei en San Juan. La lista quedó conformada por Abel Chiconi, Cristina Mabel Tejada y Juan Sancassani.

La Libertad Avanza. Abel Chiconi, a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, encabeza el sector joven de los libertarios.

Las tres fuerzas mayoritarias de San Juan completaron así el escenario rumbo a las Legislativas de este año. Ya lo habían hecho las otras 7 listas en competencia: GEN (con Marcelo Arancibia, Cecilia Ruarte y Adrián Galaverna), Provincias Unidas (Emilio Baistrocchi, Paola Díaz y Pedro Rodríguez), Ideas de la Libertad (Gastón Briozzo, Nery Mingolla y Raúl Horacio Moreno), Evolución Liberal (Sergio Vallejos, Noelia Herrera y Héctor Bastías), Partido Libertario (Yolanda Agüero, Manuel Galdeano y Nancy Illanes), Frente de Izquierda (Cristian Jurado, Gloria Cimino y Lucas Casciaro) y Cruzada Renovadora (Alfredo Avelín, Carmen Chimino y Alejandro Gómez).