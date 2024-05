Los nuevos bomberos que, sin cuartel ni autobomba, igual servirán al pueblo Son del primer cuerpo de voluntarios en Sarmiento y que el 2 de junio se presentará ante la comunidad.

La idea surgió hace 9 años por la inquietud de los vecinos de contar con gente preparada para enfrentar catástrofes. Y recién ahora lograron crear en el departamento Sarmiento el primer cuerpo de Bomberos Voluntarios que, aún sin tener autobomba ni cuartel, igual estará al servicio de la gente. El próximo 2 de junio, fecha en la que se conmemora el Día del Bombero Voluntario, se recibirá la primera promoción de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Sarmiento que se sumará a los 14 cuarteles de bomberos voluntarios que ya hay en la provincia.

El camino fue largo, pero se llegó a la meta. Y fue por el esfuerzo y voluntad de los vecinos que se echaron al hombro “el sueño” de ser bomberos y servir al pueblo. “Los trámites administrativos fueron los que más demoraron el proyecto de formar el cuartel, pero nadie bajó los brazos. Ni siquiera cuando se instaló en la comuna el primer destacamento de Bomberos de la Policía. Pudimos concretar nuestro objetivo y ya estamos listos para servir a la comunidad, aunque con algunas limitaciones”, dijo Daniel Cachi, un sanjuanino que tras 30 años de bombero en Buenos Aires, regresó a San Juan para capacitar a los aspirantes voluntarios de Sarmiento, convirtiéndose en el jefe del cuartel.

Planes. Los bomberos voluntarios darán charlas de prevención en la comuna.

Cachi contó que la Asociación no tiene un cuartel ni una autobomba, pero que eso no impedirá que sus integrantes presten su servicio. Seguirán ocupando como sede el espacio que les prestaron en la Escuela Agrotécnica de Sarmiento para entrenar y se trasladarán en sus movilidades particulares para acudir a una urgencia. Pero que esto no es todo. “Mediante un convenio con Bomberos de la Policía en Sarmiento acordamos que vamos a acompañarlos durante las guardias que realizan para intervenir en caso de que sea necesario. Esto será hasta que logremos adquirir una autobomba y disponer de un espacio propio para instalar el cuartel. No será fácil, pero no es imposible. Ahora que ya somos bomberos certificados vamos a dedicarnos también a buscar apoyo para concretar este otro objetivo”, dijo Cachi.

Durante 8 meses los flamantes bomberos se entrenaron y capacitaron en primeros auxilios, en el abordaje de incendios forestales y estructurales, y en rescates de personas en estructuras colapsadas. Y ahora, comenzarán a capacitarse en otras especialidades como son los rescates vehiculares y el manejo de materiales peligrosos. “Ya estamos invitados en noviembre a participar de una capacitación en Buenos Aires y de otra en Brasil. Vamos a trabajar para reunir fondos para poder viajar y seguir capacitándonos y poder prestar un mejor servicio a la comunidad”, sostuvo Cachi.

El próximo 2 de junio, Día del Bombero Voluntario, los integrantes del cuartel de Sarmiento lo celebrarán de manera especial. En la plaza departamental, a las 18, protagonizarán el acto de conmemoración donde recibirán el certificado como Primera Promoción de Bomberos Voluntarios de Sarmiento. Será ante la comunidad que los vio nacer y que también quiere sumarse al cuartel. “Ya hemos recibido muchas consultas de jóvenes que quieren incorporarse a la Asociación, por eso, a partir del 3 de junio, abriremos las inscripciones para los aspirantes a bomberos voluntarios”, adelantó Cachi.

El equipo

13 son los integrantes del primer cuartel de bomberos voluntarios de Sarmiento. Del total, 7 son hombres y 6, mujeres, la mayoría de Los Berros, Media Agua y Divisadero.