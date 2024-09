Los pibes inician su Mundial El equipo dirigido por Juan Manuel Garcés cuanta con 11 debutantes de los 12 jugadores.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sólo uno de los doce jugadores que integran el plantel argentino Sub/19 sabe lo que es jugar un Mundial. Los otros once están en pleno debut. Hoy nueve de esos once (dos no estarán en la lista de hoy pero pueden ir rotándose) estarán por primera vez un campeonato de esas características. Lo cierto es que para este grupo de chicos hoy empieza una historia única.

El debut del equipo argentino en el Mundial Sub/19 de hockey sobre patines, que es parte de los World Skates Games 2024, será frente a su similar de Chile, desde las 14 hora de la Argentina. El partido será en el mítico estadio Pala Dal Lago, que es el escenario comunal de Novara, el mismo donde la Albiceleste mayor logró su segundo título mundial allá por 1984. Claro, el hermoso escenario fue cambiando con el tiempo. Se modernizó con el paso de los años, pero en el aire se respira hockey, casi lo mismo que el Cantoni sanjuanino.

Como todo debut, el partido será complicado. Más aún por tener enfrente a un rival tradicional como el equipo trasandino. Por supuesto que a esta altura el técnico Juan Manuel Garcés ya tiene todo listo. Ayer “Juanma” prefirió no dar a conocer el equipo titular que saltará a la cancha por respeto a los propios jugadores, ya que anoche recién lo iba a charlar con ellos.

Está claro que la columna vertebral del equipo pasa por la presencia del “Cacu” Juan Cruz Velázquez en el arco y dos delanteros que están rindiendo en el máximo nivel: El mendocino Valentino Marzonetto y el jugador del CPC Santiago Manrique.

El otro partido del Grupo A, que lo jugarán España y Suiza, abrirá el certamen a las 10.00 de Argentina

Chile, el rival, tal cual lo describió el técnico Garcés es un equipo que se torna peligroso por tener individualidades de peso. Por ahí es menos como equipo que la Albiceleste pero la potencia de algunas de sus figuras lo tornan un rival de cuidado.

Este debut será el punto exacto para probar a este equipo que nada tiene que ver con aquel que se consagró campeón del mundo en San Juan hace dos años pero que tiene en sus espaldas la responsabilidad de buscar la defensa de esa corona.

Luego vendrán, en los dos días sucesivos los choques ante Suiza y España. Por lógica y tradición ese partido que cerrará la zona clasificatoria ante los españoles pinta para convertirse en el más peligroso. Pero este grupo de chicos, que en la previa del debut se mueven con entusiasmo pero con ansiedad, es completamente respetuoso

MIRA TAMBIÉN El libro que enseña a usar el celular sin excesos

Los otros partidos de hoy, son: España y Suiza, en el grupo de Argentina. Portugal con Francia e Italia contra Colombia por el Grupo B.