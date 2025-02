Los primeros sanjuaninos en Baradero Los artistas integran la grilla oficial del Festival Nacional de Música Popular, que empieza hoy.

Esta noche comienza una experiencia que será inolvidable para Patricia Vizcaíno y Nicolás Balmaceda. Ambos artistas sanjuaninos tendrán la oportunidad, la alegría y también el compromiso de representar a San Juan -y a Cuyo, puesto que son los únicos de la región- en el Festival Nacional de Música Popular de Baradero, que este 2025 transita una edición única, puesto que celebra sus Bodas de Oro. Pero además hay otro condimento que la hace muy especial y es que es la primera vez que el convocante encuentro incluye a exponentes locales, quienes subirán el escenario mayor codeándose con numerosas figuras de la música argentina como Bruno Arias, Sergio Galleguillo, Yamila Cafrune, Luciano Pereyra y Los Nocheros, por citar algunos.

La llegada de los sanjuaninos a Baradero se dio a partir de que en enero pasado tuvo lugar un selectivo organizado por la Red federal de Jóvenes Investigadores del Folklore y se armó una delegación local que pudo participar en el competitivo nacional. Patricia, como vocalista de tango, y Nicolás, con su canción inédita ‘Ramón Acuarela’, obtuvieron el triunfo en sus respectivos rubros, logro que les dio el pase para actuar hoy viernes y mañana sábado, respectivamente.

En el caso de “la Dama del Tango’, le valieron dos temas actualmente no muy escuchados en los festivales: ‘Acompañada y sola’ y ‘El último escalón’. ‘Había decidido no presentarme a ningún otro certamen más, consideraba que debía dejar lugar a gente joven, pero Ximena Arce, de la delegación, me convenció. Se conformó un lindo grupo y cuando llegamos a Baradero, ahí comprendimos lo importante que es’, comentó a DIARIO DE CUYO la intérprete, mirando con orgullo la medalla que recibió del jurado. ‘Es uno de los más antiguos festivales del país y nos enseña de todo lo que debería hacerse aquí en San Juan’, agregó la cantante que, al igual que sucederá con Nicolás, tendrá tiempo para tres canciones y un bis.

Nicolás Balmaceda hará un tema propio, mañana.

Por su parte, Balmaceda explicó por qué ofreció ‘Ramón Acuarela’. ‘Es un mensaje, una bandera, un homenaje a un artesano y escultor de Jáchal, Ramón Poblete. Lamentablemente sus obras nunca fueron valoradas por ningún gobierno y este triunfo es una forma de hacer justicia. Hay artistas con inmenso talento que nunca tienen apoyo o reconocimiento y van quedando en el olvido’, reflexionó el cantautor jachallero después de visitar el hogar de Ramón y entregarle el diploma que obtuvo en el Festival. ‘No pienso que pasar por esta hermosa experiencia sea el fin o el sueño cumplido. Siento que es el puntapié para seguir trabajando, mejorando, continuar abriendo espacios con esfuerzo, compromiso, disciplina, amor a la tierra y la responsabilidad de representar a Jáchal y a San Juan’, expresó a este medio.

Con espacio propio en el tradicional escenario nacional, sin embargo no fue hasta la cuenta regresiva que pudieron disfrutar plenamente. Es que la posibilidad de actuar en Baradero estaba en riesgo debido a que no disponían de los recursos económicos suficientes para el transporte y el hospedaje; pero luego de las gestiones de la delegación y de los propios músicos, el Gobierno de la Provincia ayudó a cubrir los costos del viaje.

Hoy, en la jornada inaugural, cantará Patricia. Mañana lo hará Nicolás. Y si todo sigue viento en popa, quizás hasta puedan traer un título “Revelación’ que otorga el festival; pero de momento, subir a ese escenario y estar representando a la provincia y a la región ya es suficiente para ambos.