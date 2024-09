Luna, el cuidador del momento Entrena a cuatro caballos del clásico y otros 14 en el total de la programación.

El próximo miércoles, en la jornada del clásico, habrá mucha actividad en todos los rincones del hipódromo, especialmente en las caballerizas que están ubicadas sobre calle República del Líbano, bien al Oeste casi pegados al espacio del Hípico, donde Juan Luna es la cabeza visible de un grupo de entusiastas colaboradores que a diario dedican sus vidas a cuidar y preparar a los caballos de distintos propietarios que aspiran a quedarse con una porción de toda la gloria que reparte alguna de las carreras que componen el programa.

¿Por qué se focaliza el análisis sobre Luna y su gente? Porque 18 caballos participantes en la reunión son preparados por este hombre de habla pausado que desde hace más de 42 años entrena caballos de carrera.

‘Hoy atendemos a 40 caballos y en estas fechas todos los patrones quieren correr con sus caballos’, contó quien presenta a sus pensionados no solo en San Juan, también son habituales animadores en las fechas de Mendoza y San Luis.

‘Solo no podría llevar adelante esto’, comenta Juan que delega funciones en toda la gente de su confianza. ‘Mi esposa Analía (García) es la capataz, mi hijo mayor Juan Martín es el encargado de organizar la tarea de los peones. Mi hijo menor, Joaquín es uno de los jockey que los varea, los otros son Nico Rivero y Hernán Cortínez. Maximiliano y Facundo Saavedra son los peones que se encargan del resto, como acomodar las camas y darles de comer a los caballos’, explica quien no solo entrena a caballos de largo aliento, también a Topo Gigio un pingo que correrá el clásico cuadrero, quien padece artrosis y necesita se le practique un tratamiento con infiltraciones para mitigar la molestia que tiene.

Daniel Bielsa, que acompaña a sus hijos en el stud BISA, quienes el próximo miércoles presentarán a Your Look, resalta un aspecto por el que Juan Luna es hoy por hoy el cuidador con mayor aceptación en el ambiente. ‘Tiene una virtud sus caballos corren en todos lados, tienen continuidad y no se lesionan seguido’.

‘¿Sabe donde está el secreto?’, consultó al cronista, para luego del silencio ignorante, responderse a si mismo, ‘en la confianza que nos dan los patrones.

‘Un caballo de carrera debe tener buenos peones que cuiden la comida y el descanso de cada uno, y después viene lo mío que es controlar su vareo, porque no todos se varean de la misma manera’, cuenta mientras coloca una venda en la mano derecha de Topo Gigio.

El nombre de Pure Soul, un caballo que recibió a los ocho años y con el que ganó 23 carrera entre los 1.000 y 1.400 metros surge espontáneo cuando se le pregunta sobre si tuvo alguno preferido. También destacó a Malefizz con el que supo festejar en distintas canchas cuyanas.

Sus cuatro caballos bajo la lupa

Sin guardarse nada, Juan Luna, dio una apreciación sobre las chances de sus cuatro caballos para el clásico. “Your Look viene de ganar muy bien, le hemos encontrado la mano, Overlord siempre está en la conversación. Hedy tiene sus problema pero es un buen caballo, si llega bien es candidato, el año pasado fue segundo. A Saved Again nos costó conocerlo, está mejorando. En los trabajos de partida ha superado a los otros tres. Todos competirán en buenas condiciones”, explicó el entrenador que todos los días de su vida los pasa en los boxes del ala oeste del hipódromo de Rivadavia. Junto a sus colaboradores realiza una tarea meticulosa, respetando una diagramación para cada uno de sus caballos, los que dentro de cuatro días tendrán una cita con la gloria que otorga un clásico, más el de casa, esa carrera que todos quieren ganar, simplemente, “el Sarmiento”.