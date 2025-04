Más historias que contar Los patios serán el foco de esta experiencia que contará con Realidad Aumentada.

En conmemoración del 114° aniversario de la Casa Natal de Sarmiento como Museo Nacional y en el marco del Día de las casas-museos (que, a nivel nacional, se celebrará el 5 y 6 de abril), la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento – Museo y Biblioteca inaugurará el viernes próximo una exposición en la que los visitantes podrán adentrarse en la historia de los sectores quizás más concurridos. “La Casa Cuenta su Historia: Sus Patios’ es el nombre de esta experiencia interactiva (que contará con presencia de un intérprete de Lengua de Señas Argentina en el debut), que permanecerá hasta fines de julio y que ofrecerá -tal como destacan- una “mirada innovadora’. Es que, a través de realidad aumentada, explorará los cambios arquitectónicos y los hechos que marcaron esos espacios, conociendo datos anecdóticos y apreciando su evolución a través del tiempo.

“Vendría a ser como una nueva edición de El Museo cuenta su historia, del año 2011, cuando hicimos unas gigantografías en la Peatonal, donde se podía observar la evolución de la fachada desde que la casa pasó a ser Museo. En esta ocasión tomamos los patios y ahora con el uso de tecnología, quienes visiten la Casa Natal podrán observar a través de sus celulares fotografías de los patios en aquellos inicios. La higuera, estatuas que no estaban, modificaciones en su aspecto, los cambios del traspatio, que varió bastante porque no estaba el muro homenaje… bueno, una serie de detalles que permiten tomar conciencia del paso del tiempo, pero sobre todo de que ésta fue una casa habitada por una familia que pasó a ser un espacio de disponibilidad pública’, comentó a DIARIO DE CUYO Alejandra Ponce, integrante del equipo del Museo y autora de la iniciativa que cuenta con curaduría de Valeria Sacchi y diseño gráfico de Luz Quiroga. “Esa es justamente la particularidad que tienen las casas-museos y que es nuestro caso: Se instaló una institución en una casa que habitó este personaje de tanta relevancia provincial, nacional e internacional, como fue Domingo Faustino Sarmiento, junto a su familia; y entonces cada habitación tiene su origen, su funcionalidad, su historia familiar; y el público tiene la oportunidad de ingresar y conocer esa intimidad de la familia”, agregó la especialista, para quien no todas las personas que la transitan reparan en este aspecto, de ahí la elección de esta mirada.

Ponce adelantó que luego de esta entrega la idea es continuar con otros rincones del Primer Monumento Histórico Nacional, como la habitación donde nació Sarmiento, que fue la primera que se construyó, o la biblioteca. Todas estas exhibiciones quedarán plasmadas en un catálogo que complementará el folleto ya editado de El Museo cuenta su historia.

DATO

La exhibición inaugurará el viernes 4 de abril a las 18:30. Podrá visitarse hasta el 31 de julio, entrada libre y gratuita. Detalles en https://casanatalsarmiento.cultura.gob.ar

* Miércoles, cerrada

Desde Casa Natal de Sarmiento informaron que desde el 7 de abril, el Museo permanecerá cerrado al público los días miércoles (ya no los lunes) para realizar tareas internas, con el objetivo de “mejorar la atención y el servicio’. “En esta jornada avanzamos con la refuncionalización de espacios, la mejora de los circuitos y la reubicación de colecciones’, comunicaron.

> LA AGENDA DE ABRIL

Además de “La Casa cuenta su historia. Sus patios’, habrá otras actividades a lo largo de este mes en la Casa Natal.

* Sábado 5, 10:45 a 12 h, Café Cultural Empresarial: El Progreso. Foro de debate sobre identidad, cultura y economía global, con docentes, escritores y emprendedores.

* Martes 8, 18 hs, Encuentro con la periodista y narradora Martha Wolff, quien brindará homenaje a Sarmiento y a su madre.

* Martes 15, 17 a 19 hs, Club de Lectura Ratones de Biblioteca. Club inclusivo que busca fomentar la lectura, la comunidad y una experiencia inmersiva a través de la literatura.

* Jueves 17: 20 a 22 hs, Día Mundial del Malbec.

* Jueves 17 al 20 de abril. Semana Santa en el Museo. En horario de apertura, con actividades recreativas, juegos didácticos, feria de artesanos y degustaciones.

* Sábado 19, 20 a 21 hs, Una noche colonial. Recorrido de noche, a la luz de las velas, conociendo las anécdotas más íntimas de la familia Sarmiento. Actividad arancelada.

* Martes 29, 16 a 18 hs, Día del Animal. Jornada de concientización, desfile de mascotas, etc.

* Miércoles 30, 17 a 19 hs, Letras de Barrio. Encuentro con autores sanjuaninos, lecturas de poesías y narrativas cortas, homenaje a grandes escritores de la provincia. Música en vivo y stand de libros.

* Hasta el 30 de abril: Concurso Fotográfico “Aprendiendo a descubrir el mejor legado de Sarmiento’. Se premiarán las tres mejores fotografías (consultar bases y condiciones).