“Me considero un sarmientino” El nuevo director de la Casa Natal de Sarmiento contó a DIARIO DE CUYO los ejes de su gestión.

Aunque su nombre sonaba desde febrero, recién el viernes pasado Renato Ramiro López fue puesto en funciones como director del Museo y Casa Natal de Domingo F. Sarmiento, con la presencia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural de la Nación, Liliana Barela. Abogado, actor y gestor cultural que se desempeñó como integrante de la comisión de la Biblioteca Franklin por casi 20 años, en distintos roles; en contacto con DIARIO DE CUYO se definió como “sarmientino’ y se mostró entusiasmado con el desafío de dirigir el museo nacional.

“Desde el gobierno nacional me convocaron por la gestión que hice en la Biblioteca Franklin durante los años que estuve en la comisión directiva, desde 2001, de los cuales 10 años fui presidente y otros tantos tesorero. Ellos valoraron mucho a la institución como modelo nacional, que es autosuficiente y se dedica a la promoción de la cultura’ comentó López, quien detalló que el factor clave que definió su nombre fue el proyecto que encararon en 2011 en honor a Sarmiento, con 17 conferencias con intelectuales nacionales que luego editaron como libro, “Una y otra vez Sarmiento’. “Es un libro que es referente en el ámbito de los historiadores sarmientinos. Ellos valoraron ese libro y proyecto especial y a partir de eso, el vínculo especial de la biblioteca con Sarmiento; y consideraron que yo podría ser la persona para llevar adelante el Museo’ expresó quien ocupa el cargo que hasta entonces ejercía la diseñadora industrial Silvina Vázquez.

Sobre cuáles serán los ejes principales de su gestión, López dijo que uno de ellos “será la vida y obra de Sarmiento, que es lo fundamental, es lo que dio origen a que esta casa se declare monumento histórico en 1910, es lo que permitió que se transforme en biblioteca y museo. La vida de Sarmiento como una persona extraordinaria, en el sentido de lo que sale de lo ordinario, una vida apasionante’ acotó el funcionario. “Me considero un sarmientino, un apasionado por su historia, su vida, lo que ha producido tanto en la literatura y como estadista, como presidente de la Nación y como gobernador de San Juan’, subrayó.

López adelantó que en 2024 tomarán como eje de trabajo los 150 años de la finalización de la presidencia de Sarmiento (1868-1874). “Vamos a recortar la figura de Sarmiento en eso seis años, sin descuidar otras misiones que tiene el Museo, como la conservación del patrimonio histórico. Hay que resolver urgente una grieta que tiene desde 2021, que ha inhabilitado una sala desde el terremoto de ese año’ dijo el director.

“Sin descuidar la figura de la familia, el centro de la misión del Museo es la figura de Sarmiento, entonces la gestión estará focalizada en eso’.

Consultado sobre si el Museo abrirá sus puertas a exposiciones que no estén relacionadas directamente con el prócer, como se hizo en la gestión anterior, López fue claro: “Funcionará como un museo temático, que es lo que es. Lo que le da relevancia a la casa es la figura de Sarmiento, lo que no impide que pueda haber actividades que sean novedosas o incluyan el uso de tecnologías, relacionadas a la figura del prócer’, manifestó, además de sentar posición sobre algunas acciones que generaron polémica años anteriores, como una fiesta electrónica en los jardines o la instalación del horno de barro de Víctor Grippo en el patio. “Esto va a evolucionar a medida que se vaya gestionando el Museo, pero pienso que no es necesario realizar ese tipo de intervenciones, aunque no quita que se pueda disponer de la tecnología para difundir la vida de Sarmiento, que es lo central; además de su madre y sus hermanas, de gran valor para la comunidad sanjuanina. O sea, sin descuidar la figura de la familia, el centro de la misión del Museo es la figura de Sarmiento, entonces la gestión estará focalizada en eso’.

López expresó también su intención de atraer más visitantes, tanto locales como de turistas. ” La Casa Natal es un lugar entrañable para todos los sanjuaninos, tenemos una afluencia local que vamos a tratar de potenciar, sobre todo entre los niños, siguiendo la idea de ir al territorio, a escuelas; además es el lugar turístico más importante de la Capital, así que vamos a tratar de capacitar al personal en idiomas’ dijo, al tiempo que resaltó la predisposición y formación del equipo de 22 personas que allí trabaja.

También adelantó que la entrada podría dejar de ser gratuita, como lo es hace un tiempo. “La idea es lograr recursos que nos permitan hacer frente a gastos cotidianos, pero diría que sí, que iremos hacia una modalidad de cobro de entrada, obvio que accesible. También buscaremos otros financiamiento que no sea solo del estado nacional’, precisó.