Megafraude en Gendarmería: 8 comerciantes zafan después de pagar más de 17 millones

Carlos David Samat prometió pagar $1.500.000 en cuatro cuotas, la misma modalidad de pago aprobada por el tribunal para Juan Carlos Tapia ($2.000.000); Ever Oscar Pastén ($2.500.000) y Pablo Darío Riquelme ($4.400.000). Juan Eduardo Pósleman abonó $670.000; Adrián Alexis Rojo $1.700.000; y $4.500.000 fue el compromiso conjunto de cancelación de María Ester González y Emilio Alfredo Amín. En total, esos ocho comerciantes debieron abonar $17.270.000 para evitar el juicio en un caso resonante: el megafraude con la compra de insumos y mercaderías para el Escuadrón 26 de Barreal y el centro de formación de aspirantes ‘Gendarme Félix Manifior’ de Gendarmería Nacional, apostados en Barreal, Calingasta. El hecho fue denunciado el 2 de setiembre de 2014. La investigación de Fiscalía Federal, demostró que el principal ejecutor de las maniobras fue el segundo comandante, Jorge Ariel Castro (a cargo de la Unidad Técnica Administrativa Contable entre 2012 y parte de 2014). Irá a juicio junto a su pareja, Noelia Fernanda Soruco, y el comerciante Alberto Alejandro Sosa, quien no pudo pagar una elevada suma (actualizada según una tasa del Banco Nación y el Índice de Precios al Consumidor). La reparación integral fue posible porque el fiscal federal, Fernando Alcaraz, accedió a esa salida para extinguir la acción penal. Y así lo ratificaron los jueces del Tribunal Oral Federal, Daniel Doffo, Eliana Rattá y Hugo Echegaray. Las anomalías se detectaron en una auditoría. Así, se supo que un mecanismo ‘excepcional’ de compras (el ‘legítimo abono’) era usado con frecuencia; o que se violó la prohibición a ciertas áreas de Gendarmería para comprar celulares (se adquirieron 25). Sobrefacturación de precios, mercaderías facturadas y no ingresadas o viceversa, fueron otras irregularidades. En su momento, se estimó que el fraude fue de 6 millones. Y la sospecha es que Castro usó esa plata para comprar propiedades y vehículos que puso a nombre de su mujer, alguien que no tenía trabajo.