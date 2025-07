Meno Fernández de Los Rancheros: “Mi idea siempre fue hacer música inoxidable” El icónico grupo combinará todos sus éxitos con las nuevas canciones de su disco En la Radio.

En el marco del Tour 2025 en el que celebran sus 35 años de vida, Los Rancheros se presentarán este sábado en el Teatro Sarmiento, con las nuevas canciones de su disco En la radio y los clásicos que marcaron toda una época. Como voz líder de la agrupación, Meno Fernández, dialogó con DIARIO DE CUYO sobre las emociones que lo atraviesan al recordar sus inicios, las canciones que perduraron en el tiempo -a las que llamó “inoxidables’- y la competencia con la inteligencia artificial.

“Transitar 35 años de carrera es emocionante. Cuando arranqué en la música sabía que era para toda la vida, no fue casualidad’, expresó el cantante de la banda que ya editó su nuevo material discográfico, compuesto de temas inéditos, luego de cinco años de la salida de Canciones escondidas 1 y 2.

“Mi idea siempre fue hacer música inoxidable, es decir, que perdurara. Todo lo que está sucediendo hoy con la música es perecedero’, manifestó en referencia al secreto para mantener en vigencia temas como Será, Mujer o Sin solución, a los que considera clásicos que la gente sigue eligiendo y pidiendo en los conciertos, marcando la diferencia con “los hits’ porque estos “corren el problema de desaparecer, tienen una potencia tan fuerte que satura y llega un momento que no se quieren escuchar más’.

“Más allá de preocuparme por aprender y perfeccionarme, tenía una meta en cuanto al estilo y lo que quería. Entre los 14 y 15 años decidí que lo único que quería en la vida era ser músico y transmitir cosas. Como autor jamás haría una composición para que fuera un éxito de verano y que al año siguiente nadie se acordara de mí’, recalcó Meno explicando que su inspiración fue la carrera de los Beatles, porque “pese al paso del tiempo siempre serán los Beatles y sus canciones siempre serán las mejores’.

“Me acuerdo que empecé con el tecladista Miguel Gabbanelli, con quien somos miembros fundadores de Los Rancheros. Yo le dije que quería armar una banda que hiciera canciones que emocionaran, que tuvieran contenido y nos hicieran sentir orgullosos. Así dimos los primeros pasos en el under porteño, hasta que un día se produjo un milagro que fue detonante, fue en Ramos Mejía cuando vimos a Andrés Calamaro escuchándonos. Terminamos el show y Andrés fue al camarín y nos dijo: “‘Chicos, me partieron la cabeza, quiero producir este grupo. A los veinte días ya había conseguido un contacto en la Sony Music y a los dos meses teníamos el primer álbum de Rancheros en la calle. Esto fue la mano de Dios a través de Andrés Calamaro. Dios le dijo tenés que ir ahí’, recordó Fernández sobre su ingreso al ruedo profesional. “Ese primer álbum no tuvo un éxito total a nivel nacional pero en 1993 cuando sacamos el segundo que se llamó Tierra bendita e incluyó el tema Casualidad, todo explotó. Ahí nos convertimos en número uno en todo el país y no paramos nunca hasta el día de hoy’, dijo haciendo alusión a que los creadores viven una situación de “competitividad’ con la inteligencia artificial que comenzó “a ser una herramienta para muchos artistas que por ahí no tienen talento suficiente’, como destacó.

“¿Cómo se hace con eso? Eso va va a ir cayendo. Yo apuesto a mi esperanza de que la sensibilidad y la ternura pueden más. Una máquina puede hacer algo similar, pero los seres humanos tenemos la capacidad de darnos cuenta dónde está la verdad. Confío en eso porque entiendo que en el fondo está compitiendo corazón contra máquina y, como en las películas, siempre triunfa el amor’, añadió. “Creo que vender un personaje es mucho más fácil que vender un grupo, pero Los Rancheros tenemos un público que es muy afín, necesitado de los clásicos y de volver a la nostalgia de los noventa. En el nuevo álbum, la canción En la radio, que da título a la placa, habla de este momento y de quienes se quedaron sin música con una radio no los representa’, mencionó haciendo hincapié en la razón de su permanencia.

“Si uno se junta a comer un asado y aparece la guitarra ¿Qué se va a tocar? ¿Un tema de L’Gante? No lo podríamos cantar nunca porque no tiene contenido, no tiene armonía, no tiene nada, así como los de muchos artistas de hoy. Sí se van a cantar Muchacha ojos de papel, temas de Calamaro, Enanitos Verdes, Rancheros porque son canciones hechas para vivirlas, disfrutarlas y compartirlas’, dijo en torno a la actualidad del pop romántico y las canciones que “los pibes hacen con una máquina monótona y una sola melodía que por más que uno quiera no se podrían tocar en una reunión porque están generadas con alguien diciendo cosas arriba’.

Y respecto al peso de los clásicos frente al nuevo nuevo material, Meno manifestó que con el conocimiento de que no forman parte del conjunto del momento en 15 días su single En la radio tuvo cerca de 100.000 visitas, lo que los emocionó al sentir el apoyo de sus seguidores y “la gente nueva que se suma’.

“No estamos compitiendo contra nadie, solo estamos tratando de ver de qué manera podemos llegar al corazón de la gente con nuestra música, tratando de que no se pierda la melodía, que no se pierda la magia. Vamos a un público necesitado del género que hacemos, que nos identifica y que emociona. Nosotros nunca buscamos el hit, el hit lo genera la gente’, meditó. Y fue por más.

“Siempre canto con el mismo espíritu y las mismas ganas las canciones que nos hicieron ser quienes somos. Me da manija, porque entiendo que esa gente que pagó una entrada para vernos quiere escuchar los clásicos como Será, Mala vida, Mujer, Casualidad, Sin solución. Entiendo que podemos presentar nuevo material, pero el fundamento de nuestro show deben ser los clásicos en convivencia con lo inédito’, asumió agregando que eso lo aprendió a través del tiempo y que está satisfecho de saber que el camino al que apostó en su juventud era el indicado. “La música me dio todo’, expresó.

DATO

El show será este sábado 20 h, en Teatro Sarmiento (Av. Alem 34 norte). Entradas: $35.000, 30.000, 25.000, 15.000 en boletería y online en EntradaWeb.