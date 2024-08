“El peronismo perdió contacto con la sociedad en algún momento” Juan Carlos Quiroga Moyano / Nuevo presidente del PJ local

Fue intendente de 25 de Mayo, el año pasado resultó electo diputado por ese departamento y a partir de ahora, tiene la responsabilidad de dirigir el partido opositor más importante de la provincia. Cercano a Sergio Uñac, el giojismo lo aceptó para encabezar la lista única que ambos sectores presentaron en la interna y sin rivales enfrente, se consagró presidente del PJ. En diálogo con DIARIO DE CUYO, le apuntó a Javier Milei, habló de la relación con el oficialismo provincial y mencionó los principales errores que llevaron al peronismo a perder el Gobierno a manos de Marcelo Orrego, a quien piensa visitar. Además, contestó sobre el escándalo de Alberto Fernández.

-¿La lista de unidad en el PJ fue por necesidad o fruto de coincidencias en el rumbo que debe seguir el partido?

-Creo que son las dos cosas. Primero, hay coincidencia en los lineamientos del partido y el trabajo político a realizar, en la justicia social, en que tenemos que estar cerca de la gente. Pero obviamente que había una necesidad de unirnos después de perder el Gobierno, para ponernos a trabajar todos juntos y poder recuperarlo.

Si con el RIGI no se prioriza las PyMes y la mano de obra sanjuanina, habría que tratar de garantizarlo con una norma provincial”

-No deberían tener problemas entonces para unificar los bloques uñaquista y giojista en Diputados…

-En la última sesión se vio que trabajamos juntos. Trabajamos juntos el dictamen en disidencia por la adhesión al RIGI y eso nos acerca al objetivo de estar todos juntos en Diputados. Vamos a trabajarlo en las próximas semanas, con el objetivo de tener un interbloque con el bloque gojista. Si hemos rubricado la unidad en el partido, se tiene que trasladar a la Legislatura.

-¿Por qué un interbloque y no todos en un solo bloque?

-Si bien hemos llegado por un mismo partido, fue por distintas líneas y esto creo que lo vamos a seguir respetando. Eso no quista que trabajemos y votemos juntos.

-¿Confía en que Gioja y Uñac no van a querer interferir en la conducción del PJ?

-Sí, claro. Los conozco a los dos y han dicho que no lo van a hacer. Obviamente que la conducción los va a consultar por la experiencia y trayectoria que tienen y lo mismo vamos a hacer con la militancia. Pero de ahí a interferir, estoy seguro que no. Las decisiones las va a tomar la conducción, pero siempre a partir de los consensos y no por el interés de uno u otro sector.

-Así como ellos renunciaron a pelear la conducción, ¿cree que deberían renunciar a disputar candidaturas en 2025 o en 2027?

-Creo que en política no se renuncia, pero es el cargo el que tiene que buscar a la persona y no al revés. En las próximas elecciones debería ser candidato el que mejor mida, el que tenga más reconocimiento de la sociedad.

El peronismo hizo los diques, el Centro Cívico, el Estadio y el Teatro del Bicentenario, el Velódromo, cosas que hay que valorar”

-O sea, definirán las encuestas…

-Lo vamos a charlar llegado el momento. Pero creo que sí, que las encuestas nos van a indicar quién y quiénes tienen mejor valoración. Esos tienen que ser los candidatos.

-¿Lista única?

-Si, seguro. Eso pasa fundamentalmente por aceptar que los mejor posicionados sean los candidatos. Me parece que el peronismo no puede darse el lujo de dividirse, de más desgaste con enfrentamientos internos.

-¿Dónde está la clave para convencer a los sanjuaninos de que el peronismo tiene que volver al Gobierno?

-Vamos a reafirmar lo que el peronismo hizo en 20 años en San Juan. Mucho se le puede criticar al peronismo, pero nadie puede negar la obra pública que se ejecutó en dos décadas, el trabajo en materia de asistencia social, que el Estado estuvo presente. Vamos a salir a la calle a defender todo lo que se hizo.

-¿Cree que el electorado no lo valoró?

-Creo que ahora lo está valorando.

-¿Eso es todo?, ¿no cree necesaria una profunda autocrítica?

-Por supuesto y la hacemos. Obviamente que hay cosas que no se hicieron bien, como en todos los gobiernos.

-Dígame tres errores a modo de síntesis…

-Creo que el peronismo perdió contacto con la sociedad en algún momento. El segundo es que nos concentramos mucho en la megaobra y se descuidó la tarea barrial. Y el tercero es que tuvimos problemas para comunicar todo lo bueno que se estaba haciendo.

-Sobre el militante que tiró huevazos el día de la proclamación de autoridades, ¿percibe enojo en la militancia?

-Puede que algunos estén enojados, pero esa agresividad hay que dejarla de lado, es inaceptable. Vamos a hablar con todos, con lo que estén enojados también.

-Pensando en 2025, ¿quieren renovar la alianza con el bloquismo?

-El justicialismo siempre tuvo un espíritu frentista, por esa razón tenemos muy buena relación con el bloquismo y hemos trabajado juntos durante muchos años. Vamos a hablar con todos aquellos que tengan coincidencias con nosotros y el Partido Bloquista es uno.

Si Baistrocchi finalmente se va, no creo que tengamos problemas en charlar con él y ponernos de acuerdo con el sector donde esté”

-¿Cómo está la relación con Orrego?

-Yo no he hablado con él desde que es gobernador, pero lo respeto mucho. Hemos coincidido como intendentes y teníamos muy buena relación. Con quien tengo trato es con el vicegobernador, con quien charlamos mucho para acordar los temas a tratar y llevar adelante las sesiones. Hubo momentos de tensión, pero nunca se cortó el diálogo.

-¿Cómo evalúa su gestión?

-Si bien se han retomado algunas obras, falta mucho. Creo que hace falta más presencia del Estado en la sociedad. En mi departamento, por ejemplo, hay obras de escuelas paradas que hace mucha falta que se retomen cuanto antes. Se ha visto una apertura hacia los departamentos con el tema de los pavimentos y el FODERE y espero que todo eso avance rápido.

-¿Una vez que asuma al frente del PJ, piensa pedir una reunión con él?

-Seguramente que sí. Como fuerza opositora, vamos a tratar de visitar al gobernador.

-¿Qué le dirá o pedirá?

-Creo que es muy necesario pararse firme ante la Nación y reclamar los fondos de las obras públicas que quedaron pendientes. San Juan necesita esas obras y la mano de obra que generarían.

-Orrego ya destrabó algunas obras…

-Si, pero es un compromiso, una promesa de la Nación. Los fondos todavía no están.

-El oficialismo destaca mucho la austeridad en la gestión, ¿le reconocen ese mérito?

-Puede que al principio. Austeridad porque nos sacó contratados a nosotros para tener un ahorro. Pero si sacó un contratado en una escuela, hoy uno ve tres contratados que entraron por el color político del oficialismo. Por otra parte, Orrego tiene experiencia en gestionar por haber estado al frente de un municipio y me parece bien que trabaje para equilibrar las cuentas.

-¿Cómo se imagina la relación con el oficialismo en los años que vienen?

-Nosotros somos y vamos a ser una oposición responsable, respetuosa y de mucho diálogo. Al contrario de lo que se ha dicho en algunas oportunidades, no estamos en contra de los intereses de la sociedad y vamos a apoyar lo que sea por el bien de los sanjuaninos.

-Hablando de apoyos, ¿van a acompañar la idea de Orrego de volver a los dos mandatos como máximo para el gobernador?

-Lo vamos a discutir llegado el momento. Pero si me pregunta a mí, yo creo que hace falta, estoy de acuerdo.

-Fueron ustedes los que promovieron el cambio de dos a tres mandatos. ¿Estuvo bien modificar la Constitución por una sola persona, para que siguiera Gioja?

-Fueron las circunstancias del momento, la sociedad evidentemente estaba de acuerdo en que siguiera Gioja, que fuera tres veces gobernador. Creo que le vino muy bien a San Juan. Hoy no vemos esas circunstancias.

-¿Qué mirada tiene de la administración de Milei?

-Milei representa un Estado ausente que afecta a todos los sectores.

-¿No le gusta el fondo de lo que propone o la forma?

-La forma, porque está afectando a los que menos tienen. A un docente no le alcanza, a un trabajador rural no le alcanza, a un jubilado no le alcanza. Es un ajuste desmesurado. No se puede equilibrar las cuentas en base al hambre de la gente. Creo que el ajuste debería ser de manera paulatina y que los paguen los que más tienen.

-Lo llevo de nuevo al tema partidario, ¿cree que el peronismo se debe despegar del kirchnerismo?

-Yo creo que el que tiene que liderar este espacio es el peronismo, el justicialismo y no al revés. El kirchnerismo y Cristina tienen que acompañar, sin perder de vista que es ella es una figura que mide a nivel nacional y que cuenta con el apoyo de una parte de la sociedad.

-¿Le convence alguno de los dirigentes que se postulan para ser presidente del PJ a nivel nacional?

-Yo creo que hay que seguir viendo. Debería ser figura que haga una amplia construcción, con participación de la mayoría de los sectores. En las provincias hay muy buenos dirigentes. Acá está Sergio Uñac, creo que debería tener la chance de ocupar un cargo partidario a nivel nacional.

-¿Teme que PJ nacional se divida para las elecciones de 2025?

-Todo puede pasar. El PJ nacional va a tener que trabajar mucho para que eso no pase, porque si se divide no va a conseguir buenos resultados. Así como nosotros logramos un acuerdo acá, a nivel nacional deberían hacer lo mismo.

-¿Una eventual división podría impactar aquí?

-No, no creo que se pueda dar de esa forma acá. El compromiso que hemos asumido es estar unidos a pesar de las diferencias.

-¿Al PJ le afecta el escándalo de Alberto Fernández?

-No veo que esté afectando por el momento. Claro que es una conducta repudiable la que se está denunciando y peor cuando quien supuestamente la cometió es un expresidente, pero es atribuible a una persona y no se puede trasladar a todo un movimiento político.

-¿Cómo partido, van a sacar alguna declaración en alusión al tema?

-Vamos a esperar que se expida la Justicia, que diga si es culpable o no.

-¿Personalmente, qué piensa?

-Que si es cierto, es totalmente repudiable. Ningún hombre puede levantarle la mano a una mujer, es inaceptable.

-¿Coincide con Cristina en que no fue un buen presidente?

-Coincido, no fue un buen presidente y la sociedad nos castigó por eso.