Mirco Cuello noqueó y es campeón mundial interino

Mirco Cuello (16-0, 13 KO) escribió ayer una nueva página dorada para el boxeo argentino. El santafesino, de apenas 24 años, noqueó técnicamente en el segundo asalto al mexicano Sergio “Chakal” Ríos (19-1, 7 KO) y se consagró campeón mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en una pelea disputada en Libia.

La pelea duró lo que Cuello quiso. Antes del final del primer round ya había mandado a la lona a su rival. Ríos logró llegar a la campana, pero en el segundo asalto volvió a caer y, cuando se levantó, recibió un fulminante gancho al hígado que terminó con todo. Una definición categórica y sin discusión.

Con esta victoria, Cuello se convirtió en el segundo campeón mundial argentino en actividad -junto a Fernando “el Pumita” Martínez (AMB supermosca)- y en el 43º campeón del mundo que da el boxeo nacional.

El horizonte ahora apunta a lo más alto: el santafesino quedó a un paso del cinturón regular de la AMB, hoy en manos del británico Nick Ball (22-0-1, 13 KO), que se enfrentará a Sam Goodman el 16 de agosto en Arabia Saudita.

En otra pelea con participación de argentinos, Josué Agüero mantuvo su invicto y se coronó campeón Gold superpluma de la AMB tras vencer por decisión unánime al mexicano Diego Alemán.

La reunión se enmarcó dentro del programa KO a las drogas de la AMB.