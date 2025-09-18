Mixtura de sonidos Desde España, Miguel Trápaga llega a la provincia para subir a escena junto a Estación Buenos Aires.

En el marco del sexto concierto de la 43° temporada del Mozarteum San Juan, esta noche, el español Miguel Trápaga ofrecerá un concierto único junto a Estación Buenos Aires, a las 21:30 h en el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza).

El eximio guitarrista dialogó con DIARIO DE CUYO sobre el recital que estará compuesto por un repertorio clásico español y de tango contemporáneo -con obras de Isaac Albéniz, Joaquín Turina, Astor Piazzolla, Luigi Boccherini y Leo Brouwer, entre otros-, además de reflexionar sobre su relación con la guitarra.

“Haremos una combinación de música española y argentina. Aquí, yo toco obras de Albéniz y de Turina en solitario; luego, con Rafael Gintoli ejecutaremos dos tangos de Piazzolla, además el cuarteto Estación Buenos Aires tocará Muerte del Ángel también de Piazzolla, entre otras piezas increíbles’, expresó este embajador de la guitarra española sobre su actuación junto al grupo que la Asociación de Críticos Musicales de Argentina consagró como el mejor conjunto de música de cámara del país en 2024, que tiene en la dirección a Rafael Gintoli quien actúa como solista en la misma formación.

El artista nacido en Cantabria señaló que también realizarán “una nueva versión estrenada hace unos días de Por una cabeza de Carlos Gardel’, como comentó.

Por otro lado, en torno a su vínculo con su preciado instrumento, Trápaga subrayó que es “una forma de expresión para mí. No sabría explicarlo mejor. La guitarra es maravillosa para expresar el arte y poder tocar obras maestras de compositores importantísimos dentro de la historia de la música’.

“La verdad que es maravilloso poder trabajar con los intérpretes de Estación Buenos Aires que entienden la música española tanto como la Argentina, y lo hacen de manera magistral’, añadió quien fue distinguido por rescatar, estrenar y registrar primeras grabaciones mundiales de obras que abarcan desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Para la función, el precio de la entrada general es de $20.000 y para menores de 30 años y jubilados es de 18.000 en oficinas de Mozarteum (Av. Ignacio de la Roza 161 oeste local 5) de 9 a 12:30 h, boletería del Auditorio desde las 19 h y online en avantti.io