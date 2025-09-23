Murales de artistas sanjuaninos se lucirán en bibliotecas populares Se trata de producciones que viajarán a Jáchal, Valle Fértil y Calingasta, entre otros departamentos.

Luego de una exitosa experiencia en 2021, cuando se entregaron obras de Marcela Yacante, Lucas Sepúlveda y Matías Ruarte a bibliotecas populares de Rawson y Capital (bibliotecas Popular Mitre, Popular Washington Victorio y Popular Sur), hoy el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (MPBA FR) volverá a donar un valioso cuerpo de obras a bibliotecas de la provincia. El detalle, nada menor, es que en esta ocasión hay tres instituciones de departamentos alejados que pronto lucirán en sus paredes creaciones de artistas sanjuaninos. Se trata de la Popular Domingo Faustino Sarmiento, de Jáchal; la Popular Domingo Faustino Sarmiento, de Valle Fértil y la Popular Pío Cristino Gallardo, de Calingasta; además de la Biblioteca Popular José de San Martín, de San Martín; y la Popular Camilo Rojo, de Capital. Acción de extensión cultural articulada entre el MPBA FR y la Dirección de Bibliotecas Populares, con el aval del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se trata de piezas murales que fueron realizadas por Marcelo Ormeño, Brian Olivares, Esteban Cabañes, Agostina Furió Dalmonego, Eric Muñoz y Tomás Mondaca durante las intervenciones en vivo que tuvieron lugar en la celebración de La Noche de los Museos 2024.

“En cada una de sus actividades, el Museo siempre trata de generar alguna producción de obra para que luego sea destinada a instituciones, en este caso, bibliotecas populares. Son obras que vamos produciendo para tal fin en el Día Internacional de los Museos o en la Noche del Dibujo, por ejemplo, obra patrimonial para que ellas también puedan atesorar la producción de los artistas visuales contemporáneos sanjuaninos. En esta oportunidad es importante, porque es la donación más grande que vamos a hacer”, comentó a DIARIO DE CUYO Emanuel Díaz Ruiz, director del Franklin Rawson.

El objetivo, marcó, es “acrecentar y enriquecer el patrimonio cultural de las bibliotecas populares de la provincia, fomentando el lazo social y el desarrollo comunitario, para beneficio de toda la población”. Pero también habla de una mirada, del faro que guía las acciones del Museo.

“Camino a sus 90 años, el Museo tiene un objetivo muy firme, que es convertirnos en el museo más federal del país. Y eso tiene que ver justamente con esto, con las políticas hacia afuera pero también con las políticas hacia adentro del territorio de la provincia. Por eso esto de favorecer o hacer llegar estas producciones visuales contemporáneas a las bibliotecas y poder seguir dialogando con los diferentes espacios culturales de San Juan. En este caso, será la primera vez que estas bibliotecas alejadas de la Capital recibirán material del Museo”, marcó el funcionario antes de dar detalles de las donaciones.

“Son piezas de gran formato, de artistas sanjuaninos de reconocida trayectoria, artistas jóvenes que vienen de la producción visual de pintura o de muralismo. Incluso una de las obras está conformada por dos artistas de Iglesia, es decir, siempre tratando de descentralizar”, apuntó Días Ruiz, quien explicó que antes, en conjunto con Bibliotecas Populares, se hizo un sondeo para saber qué bibliotecas tenían capacidad de guarda, justamente por el tamaño de las obras, que tienen unos 2,5 metros de largo, aproximadamente.

“Son bastidores entelados, es decir, un marco de madera que tiene una tela tensada previamente preparada, sobre la que se pinta con técnicas de pintura tradicional, con látex acrílico o aerosoles. En cuanto a las temáticas, son muy diferentes porque responden a las búsquedas estéticas de los artistas, entonces hay algunas con motivos gauchescos, podríamos decir; y otras más intimistas o que tienden a una síntesis gráfica, con planos de color y con líneas”, precisó.

Lo que sí es unánime -subrayó el director del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson- es el entusiasmo que esta donación ha generado, no solo en quienes las reciben; sino también en los propios artistas, que se han mostrado más que felices de que sus creaciones puedan lucirse de ahora en más en sus nuevas casas.

Algunos de los artistas seleccionados con sus obras en proceso (durante La Noche de los Museos 2024), junto al director del MPBA Franklin Rawson, Emanuel Díaz Ruiz.

MIRA TAMBIÉN El apoyo de EEUU al Gobierno argentino impulsa los mercados

DATO

El acto formal de entrega de las obras a las bibliotecas será hoy a las 12 h, en la sede del Museo Franklin Rawson (Av. Libertador General San Martín 862 oeste)