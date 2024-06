Música en plena naturaleza Bajo el título Talismán en ruta, el pianista actuará en el Espacio TES.

Con un espectáculo íntimo con el que recorre las vivencias personales y las creaciones musicales nacidas a lo largo de los paisajes que recorre, el pianista Martín Tarnofsky subirá a escena este domingo en el Espacio Teatral TES (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia) a las 20 hs.

“Talismán en ruta es el nombre de los shows porque mi negocio se llamaba Talismán instrumentos musicales y así me conocen en la Patagonia. Entonces, vendí el local pero me quedé con la marca que nos identifica en Instagram”, expresó a DIARIO DE CUYO el compositor nacido en Buenos Aires, que hace 2 décadas llegó a El Bolsón y hace 4 años conoció a María Elira Magistocchi (de 38), una mendocina que, casualidad o no, se radicó en esa ciudad donde “flashearon”, como recuerda él sobre la mujer que lo animó a continuar en solitario.

Apenas 2 meses después de la relación, Martín (de 53) vendió la casa que adquirió y con su actual pareja adquirió un motorhome y un dron con la ilusión de llegar a Alaska. Para cumplir su gran anhelo, el creador recorre las rutas argentinas creando y presentándose en espacios de todo el país, como será este domingo en la provincia.

“Hace un año nos preguntamos ¿Por qué no? Entonces juntamos nuestros sueños de vivir viajando, a lo que le sumé mi deseo de hacer música y subir a distintos escenarios tratando que esto crezca para girar por el país unos 3 años. Luego de tocar Alaska, daremos la vuelta al mundo sin apuros con mi compañera”, manifestó el instrumentista, también padre con su expareja de Victoria -de 24 que estudia y trabaja en Buenos Aires- y Tomás -de 27 radicado en España-.

Así, el 29 de diciembre, dejó El Bolsón para bajar hasta Ushuaia por Ruta 3 parando en distintas localidades como Puerto Santa Cruz, donde hicieron un cautivante show. “A partir de ahí, nos fueron recomendado y en 2 meses hicimos 20 fechas, lo que nos trajo a San Juan para dar el concierto del domingo y filmar en Barreal, entre otras locaciones”, afirmó Martín sobre las experiencias que lo nutren ya que su particularidad es que en las rutas, él compone y toca frente a su piano en los imponentes paisajes naturales del país, mientras “Eli” se encarga del filmarlo en estos paisajes y subir los videos a las redes sociales.

“De esta forma, en San Juan tocaré temas de mi autoría narrando las historias que me sirvieron de inspiración, algunas personales, otras de Eli y otras de gente y situaciones que me atravesaron en el viaje para conseguir que el público logre viajar conmigo. Hago una especie de canalización y me expreso siempre con los ojos cerrados. Para amenizar el momento, también tocaré covers de Fito Páez y Chary García”, subrayó el autor que añadió que esta es la segunda vez que “patea el tablero”en su vida, al abandonar Buenos Aires y mudarse a El Bolsón a los 33 años, desde donde, hace unos meses, se sumergió en una gran aventura “viviendo de una manera más austera y sobre 4 ruedas”, como recalcó.

¿El mensaje? “Quiero que la gente se anime a vivir. No importa la edad, ni los obstáculos, uno puede vivir sus sueños”, reflexionó quien se define como un compositor contemporáneo con influencias que vienen de lo clásico, que aprendió de los 6 a los 10 años; y del jazz, que estudió de los 10 a los 14 años. “En jazz, tuve un profesor que quería que me perfeccionara en Berkeley (California). Como mis padres no me apoyaron, hasta los 28 años no volví a tocar una tecla. Pero me di cuenta que la música me faltaba y volví a ella sin darme cuenta”, evocó el pianista.

DATO

El recital de este domingo será a las 20 hs. en Espacio Teatral TES (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Anticipadas: $4.000 en eventbrite.com.ar y gral. $5.000.