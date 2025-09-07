Nico Tivani va por toda la gloria El ciclista sanjuanino hizo ayer todos los deberes para hoy poder consagrarse.

A solo un pasito de la gloria. El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani (el team Aviludo Louletano Loulé) quedó a muy poquito de consagrarse campeón del JP Jornal de Noticias de Portugal. Ayer el pocitano cosechó los frutos de sus puntos extra y aumentó la ventaja sobre su rival más cercano, el español Raúl Rota (RP), a 39 segundos y a 41 segundos está Pedro Silva (Anicolor), lo que le permitió encaminar lo que, de no mediar algo extraordinario, será subirse al final del día en el lugar más alto del podio y dejar marcado a fuego su nombre en esa tradicional competencia portuguesa.

La etapa del sábado fue para el pedalero Gabriel Baptista (Technosylva), que se quedó con la octavo y penúltimo capítulo del Gran Premio JN al sprint en Viana do Castelo, superando a António Carvalho y Diogo Gonçalves, sus inmediatos perseguidores del tren de los que culminaron adelante de todos los demás competidores.

Nicolás Tivani jugó con la calculadora y cuidó sus piernas, sabiendo que lo más importante está hoy, donde debe no cometer errores para cumplir un sueño grande, de esos que tenía de niño: ganar un título en Europa.

Hoy, el Gran Premio JN llega a su última jornada en Famalicão, en una carrera de 147,5 kilómetros, donde el sanjuanino está a centímetros de la gloria pero sabiendo que “carreras son carreras” y que debe cumplir con todo lo de rigor para tener en sus manos el título de campeón, algo que ansía y parece haberse juramentado al arranque de la competencia donde ya mostró las intenciones de ser protagonista.

A Tivani no parece pesarle en esta carrera la responsabilidad arriba y abajo de la bici, donde también muestra antes los micrófonos de los periodistas su carisma que tantos fanáticos le hace cosechar día a día en esas tierras, sumado a los cientos que tiene en su querido San Juan.

El oriundo del suelo pocitano viene teniendo muy buenas actuaciones en Europa, donde ya su nombre empezó a ser familiar para el mundo del ciclismo portugués, que sabe de exigencias y ve en el espigado sanjuanino uno de esos que deja alma, corazón y vida arriba de la bicicleta.

El sanjuanino viene en estado de gracia, donde encontró un equipo que lo cuida y lo pone al frente, valorando el talento y apostando a que, en momentos del sprint final, el sanjuanino sabe cómo y tiene con qué meterse en la discusión de los que encabezan el pelotón.

Puede ser un gran día para Tivani y quedar en la rica historia del ciclismo sanjuanino, dato no menor para una provincia que consagró campeones de todos los colores, donde “El Nico” quiere anotar su nombre en esa acotadísima lista de sanjuaninos que dejaron su huella en el ciclismo internacional.

Está todo dado para que sea “su” día. Tendrá poco menos de 148 kilómetros para demostrar de qué está hecho el último gran ídolo del ciclismo local.