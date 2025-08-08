Nicolás Tivani se sacó la mufa Ganó la 1ra. etapa de la ronda lusa. Sumaba seis segundos puestos desde la Vuelta a San Juan.

Salió primero de una curva de 90 grados ubicada a 100 metros de la meta, y pedaleó con los dientes apretados hasta quedarse vacío. Cruzó la raya aferrado al manillar como si fuera la tabla de salvación en el medio del océano. Y cuando pasó por debajo del arco de llegada explotó en un grito que salió de sus entrañas, con una mezcla de alegría y bronca, y con un notable sentimiento de revancha. Pasaron siete meses del año para que Nicolás Tivani festeje una victoria. Acostumbrado a ganar seguido, en este 2025, por distintas circunstancias, después de la Vuelta a San Juan, que ganó vistiendo la casaca de la Municipalidad de Pocito; quien es el ciclista insignia del Aviludo Louletano, formación continental portuguesa, logró con la casaca albirroja gritar su primera victoria de este año en Europa.

Nicolás que había culminado décimo quinto en el Prólogo contrarreloj de 3,4 kilómetros que abrió la prueba (2.1) consiguió con esta victoria en la etapa de apertura, avanzar hasta el segundo puesto en la clasificación general, que es comandada por el portugués, Rafael Reis (Anicolor-Tien 21), quien se había apropiado de la malla amarilla de líder, luego del esfuerzo en solitario de anteayer.

EL ARDILLA levanta los brazos festejando una victoria que se le venía negando desde enero pasado, cuando se impuso en la Vuelta a San Juan.

Con salida en Viana do Castelo, la etapa de 162,3 kilómetros comenzó con 70 kilómetros de terreno llano. Sin embargo, a partir de allí, el pelotón afrontó cuatro subidas, incluyendo dos al Santuario de Sameiro, una exigente montaña de segunda categoría donde se encontraba la meta.

A pesar de algunos intentos iniciales, la escapada del día se formó tras unos 50 kilómetros. Miquel Valls (Gi Group-Simoldes-UDO), Samuel Boardman (Project Echelon Racing), Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), Aleksandr Grigorev (Efapel) y Francisco Pereira (Feirense-Beeceler) fueron los primeros en escaparse, pero Daniel Dias (Rádio Popular-Paredes Boavista) no tardó en unirse al grupo.

Llegaron a tener casi tres minutos de ventaja pero fueron superados antes del primer ascenso al Santuario de Sameiro. Allí comenzó la batalla por la etapa. Hugo Nunes (LA Alumínico) fue el primero en dar el salto y lideró el primer paso por meta. Le siguieron Daniel Lima (Israel Premier Tech), Pedro Silva (Anicolor-Tien21) y Tiago Antunes (Efapel ). De ellos, Pedro Silva fue el que más cerca estuvo de llegar a la meta, pero todos fueron superados al llegar al último kilómetro.

De la veintena de ciclistas que pelearon la etapa, Tivani fue el más rápido, con un tiempo de 3h56m04s, seguido de cerca por Jesús David Peña (APHotels) y Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy), quienes completaron el podio.

> Medio año de sequía

Desde la Vuelta a San Juan, donde ganó la General y una etapa Nico Tivani tuvo una sequía de 187 días. Ganó las metas de montaña de la Vuelta de Algarve (2PRO), pero fue segundo en siete carreras: Clasica Santo Thyrso, Trofeo de Arrabida, Etapa 1 de la Vuelta de Alentejo, Clasica Viana do Castelo, Clásica Aldeiras do Xisto, Argentino de Ruta y Etapa 1 del Trofeo Joaquim Agostinho.