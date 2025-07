Juliana Gattas: “No nos sentimos los maestros del pop” La cantante de Miranda! habló con DIARIO DE CUYO a pocos días del recital que dará junto a Ale Sergi en el Estadio Cantoni.

Sin dudas, Miranda! ya es marca argentina del pop en Latinoamérica. El carismático dúo atraviesa un momento artístico excepcional, con la exitosa ola de Hotel Miranda!, giras nacionales y su destacada participación en La Voz Argentina (Telefe). Y en medio de toda esta aventura con viento de cola, Juliana Gattas y Ale Sergi vuelven a apostar por San Juan: en el marco de su tour 2025, el sábado próximo (ver aparte) aterrizarán en el Estadio Cantoni para presentar las nuevas canciones que forman parte de Nuevo Hotel Miranda!. Con una puesta escénica extravagante, gran despliegue visual, canciones pegadizas y ritmos bailables, la dupla -que cuenta en esta nueva producción con colaboraciones importantes, como Kenia OS, Ana Mena, Abraham Mateo, Conociendo Rusia, Fito Páez, Nicki Nicole, Tini y Vicentico, entre otros- viene de hacer una actuación explosiva en el Quilmes Rock hace unos meses (donde invitaron a su compañera de La Voz, Lali) y de ganar el Gardel de Oro. Cerca de arribar a la provincia, Juliana habló con DIARIO DE CUYO sobre la evolución de una propuesta que no deja de reinventarse.

“Nos transformamos de una forma muy lúdica. Si bien contamos con un equipo de trabajo de muchas cabezas que piensan una estética, una dinámica y las coreografías, llevamos un espectáculo que es todo un lujo para nosotros, no solo por los invitados que hay, sino por la gente que está detrás, dedicada a cada detalle, como Melania Antón, la directora de los videoclips que tiene este hotel’, dijo la cantante.

A medida que suman conciertos, el concepto es el mismo, pero su performance va variando. “Todo va transformándose a medida de las canciones, los videos; es un caminito que vamos haciendo como una estela que termina ahí en el escenario. Habla un poco de la evolución orgánica que tiene este disco y todo va mutando y se refleja el imaginario visual que tenemos y va permeando mucho en el vivo, muy bien recibido por la gente’, añadió. Desde este punto, Juliana deja ver que también ellos han cambiado en medio de la dinámica de ir lanzando discos, videoclips y tours: ‘Nosotros vamos madurando y la devolución que nos dan los fans es muy amorosa. Cada vez que hacemos algo nuevo, a lo largo de más de 20 años, vamos mutando a la par. Y por más que vayamos a un lugar a tocar varias veces, nunca hacemos el mismo show, porque no nos gusta repetir la misma propuesta, primero para no aburrirnos, pero también porque no hacemos nada en piloto automático. Somos conscientes de las expectativas que generamos en los shows y esta energía de generar fiesta; la gente nos espera y se prende’, señaló la cantante.

Fuera de los escenarios y de los estudios de grabación, el dueto de Sergi y Gattas se ganó su lugar en La Voz Argentina, el reality show musical que inició nueva temporada hace poco tiempo, con la conducción de Nico Occhiato. Junto a Lali, Soledad y Luck-Ra como jurado, le ponen mucho condimento al programa, pero sobre todo tienen la responsabilidad de escuchar y dar apoyo a los participantes que llegan ilusionados desde todo el país y el extranjero, incluso varios cantantes sanjuaninos atendieron sus devoluciones. Al respecto Juliana contó cómo es estar en ese complejo rol a veces de mentores, otras de evaluadores, desde el doble sillón giratorio: ‘Creo que, humildemente considero, este programa no es más que un show que busca por sobre todas las cosas ser entretenido. Tiene un formato ya inventado así, de esa manera, un show televisivo en el cual me siento muy privilegiada de poder compartir el espacio con un jurado de lujo, que son muy buenos amigos; pero también porque estoy en primera fila viendo y escuchando a muy lindos talentos’. Con, hasta el momento, un crédito local en su equipo -Walter Vilches- la artista dejó su apreciación en líneas generales: ‘Los chicos vienen con nervios, quizás salen algunos errores o complicaciones, pero más allá de eso lo importante es presenciar esa adrenalina, esa emoción de ver si sale bien o sale mal y después, ¡Zas! Nos dan una gran sorpresa, dan una puesta impresionante y me parece bárbaro. Pero en esta parte, eso de ser juez… no me considero así, yo estoy más para decir lo que siento al escuchar una canción de los chicos. Y trato también de que sea entretenido y a la vez genuino’, remarcó Gattas, quien también tiró algunos tips a los competidores.

‘Yo lo que puedo decirles es que aprovechen todo esto. El programa es una gran plataforma de visualización y siempre les queda algo bueno. Deben aprovechar bien ese videíto que puedan subir para viralizar y cada audición que tengan hay que romperla, con todo, No importa cuánto tiempo dure. A veces vivimos presentaciones que son un poco históricas, sin necesidad que lleguen a las finales. Entonces, deben aprovechar cada momento de exposición en la super pantalla, porque significa una super experiencia’, sugirió.

A lo largo de más de dos décadas de carrera, Miranda! logró convertirse en un faro de influencia entre las jóvenes generaciones de solistas y bandas emergentes en la escena musical, especialmente nacional. A tal punto que son considerados como un modelo de referencia, un ejemplo a seguir, tanto en el plano estético como en su contenido. Pero Juliana es tajante: “No nos sentimos los maestros del pop’, declaró. “Sí somos abiertos y colaboramos con muchos colegas en alguna producción, como cuando trabajamos con María Becerra o con Emilia Mernes. Ellas mismas nos dijeron todo lo que nos admiran, cómo nos tenían presentes y cuán importante somos en sus vidas. No obstante, es un momentito de alegría que nos permitimos y seguimos adelante, haciendo lo que nos gusta. No nos quedamos en regocijarnos en las cosas que dejamos hechas, sino que nos ocupamos de continuar creando algo nuevo. Nuestro futuro está en los escenarios a los que vamos a actuar. Ahora solo pensamos en el show de San Juan y después vendrá Necochea. Por ese motivo, nunca pienso si seremos un legado o si seremos maestros de algo, o si tenemos algo para dar que alguien aprenda de nosotros’, concluyó la artista, enfocada en la fiesta que se viene para este sábado, junto a sus a expectantes fans.

> DATO

Miranda!. Sábado 19 de julio. 21 hs. Estadio Aldo Cantoni. Entradas: $40.000, 50.000, 60.000. Disponibles en Tuentrada.com. Produce Power Play.