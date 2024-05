“Nos divertimos mucho con lo que hacemos” VALERIA LYNCH / Arribará a la provincia junto a su pareja, Mariano Martínez (Attaque 77), con su show a dúo

La convivencia, su vínculo amoroso y el confinamiento obligado a causa de la pandemia en su casa de Uruguay hicieron que Valeria Lynch y el Attaque 77 Mariano Martínez fueran cocinando a fuego lento su “Íntimo”, concierto que estrenaron en el vecino país y recientemente comenzaron a presentar en Argentina. Mientras cada uno continúa desarrollando sus propios proyectos, la cantante y el cantautor presentarán su primer trabajo como dupla el jueves 30 en el Auditorio Juan Victoria.

Antes de aterrizar en San Juan con este espectáculo que no sólo fusiona el arte sino también el amor mutuo, la artista dialogó con DIARIO DE CUYO acerca del mix de nuevas versiones de temas clásicos con algunos más novedosos en los que vuelve a bucear de la mano de Martínez, con quien también repasará canciones de Attaque 77 y algún blues del entrañable Pappo en un show que atravesará momentos acústicos y otros de mayor intensidad, para todos los gustos. Además, la voz de Extraña dama no tuvo pruritos en hablar de los inicios de su relación y de los prejuicios que tuvo que vencer previamente para “ser feliz”, como admitió.

– ¿Esta es la primera vez que girás con un proyecto en común junto a Mariano?

– Este es un espectáculo que nació en pandemia pero es circunstancial esto que estamos haciendo, es como una manera de ser resilientes luego de lo que tuvimos que pasar. Como Mariano es un súper músico, me impulsaba a que cantara, a que hiciera algo para que la gente me viera. Y yo le dije que hiciéramos algo pero los dos; y así empezó. ¡Después nos dimos cuenta de que con mis éxitos y los suyos teníamos armado un concierto con dos estilos! Él con sus grandes éxitos con Attaque como Arrancacorazones y Hacelo por mí, por ejemplo; y yo con los míos como La extraña dama, Piensa en mí, Qué ganas de no verte nunca más, Señor amante y Cada día más… ¡Todos! La gente lo agradece mucho porque hay canciones que marcaron algún momento de su vida y el momento más explosivo es con Hacelo por mí. Estamos tan felices…

– ¿Cuándo comenzó la gira?

– Empezamos en Uruguay, nosotros tenemos casa allá y yo estoy haciendo la cuarta temporada como jurado de La Voz, entonces pasamos mucho tiempo en este país y nuestro manager, también uruguayo, nos armó un tour en 2022. En Argentina no lo hicimos mucho, así es que estamos muy entusiasmados. Arrancamos en Córdoba, Paraná y Santa Fe y ahora vamos a San Juan y Mendoza, son los primeros shows. Es una apuesta temporal porque en el medio cada uno tiene sus compromisos.

– ¿Cómo será el recital?

– Juntamos los dos estilos y cantamos juntos acompañados por el pianista de Attaque 77, Juan Pablo Ezquerra. Y con él armamos este show íntimo donde se crea un feedback con el público ya que nos presentamos en lugares que nos permiten estar cerca de la gente para charlar y hacerla reír con nuestras anécdotas de vida, historias reales sobre situaciones que pasamos, por eso hay humor y la gente participa. Se trata de volver a la esencia, a esas primeras épocas, aunque seguro que luego volveré a San Juan con toda mi banda, pero esto nos encanta.

– ¿De qué manera lograron esa unión entre el rock y la balada?

– Parece que fuera agua y aceite ¿verdad? (risas). Pero siempre digo que ni yo soy tan baladista ni él es tan rockero. Lo que hacemos es abrir la cabeza y permitirnos algunos cambios, no dejo de hacer las baladas de siempre pero también hago un blues de Pappo, por ejemplo; y Mariano hace su música y también hace baladas conmigo. Mezclamos los estilos y se fusionan muy bien. Lo que hizo Mariano con mis canciones es aggiornarlas, les dio un tinte muy actual, lo que las hace parecidas pero diferentes.

– ¿Uno tuvo que amoldarse al otro?

– Exactamente y muy bien (risas). Nos divertimos mucho con lo que hacemos y sentimos que crecemos de la mano del otro.

– Y el amor también influye…

– Totalmente, porque está nuestra historia de vida, porque cada uno de nosotros rompió con los prejuicios para estar juntos. Estamos disfrutando, creciendo como artistas y a nivel personal dándole algo nuevo al público. No faltarán los clásicos, pero también haré temas nuevos que serán parte de un disco de baladas poderosas que saldrá entre agosto y septiembre, uno de ellos es Qué poco saben de mí, que compusimos con Mariano y me pinta de pies a cabeza, tiene que ver con mi historia de vida, conmigo, mis prejuicios y este volver a empezar.

MIRA TAMBIÉN Actos multitudinarios de Milei para ratificar el rumbo económico

– ¿Te referís a las estructuras que tuvieron que romper con Mariano para entablar una relación?

– La que tenía los prejuicios era yo, él no. Él lo único que hizo fue decirme que la edad es un hecho cronológico, que el corazón es el que manda y que las cosas deben fluir. Hay gente de la misma edad que son pareja y no funcionan. Nosotros llevamos 5 años juntos y somos muy compañeros no solamente en la música, sino en la vida.

– ¿Se conocieron trabajando?

– Sí, grabando un disco de rock que quería hacer. Me presentaron a Mariano para que fuera mi productor, ahí empezó todo, en 2017, pero pasaron dos años porque él estaba de novio y yo casada. Después yo me separé y él también. Siempre digo que hay cosas que son inevitables, yo luché mucho conmigo misma porque me decía que no podía ser.

– ¿Sentías la presión de los mandatos sociales?

– La sociedad te pone en un lugar de juzgar pero si vos no juzgas al otro, vivís tu vida más plenamente. Lo que tratamos de hacer es enfrascarnos en nuestro mundo, en nuestra burbuja y disfrutar. Nos encanta estar juntos, su familia es mi familia y a él le pasa lo mismo con mis hijos y nietos, vamos juntos a todos lados. Y todo nació con la música, nos admiramos mucho.

– Desde el comienzo hasta acá, ¿cuál es tu reflexión acerca de tu carrera?

– Una pequeña tarea cumplida. Mirando para atrás digo “Guau, cuántas cosas hice y cuánto tengo. Cuánto me dio el público y todo lo que me dio Dios”. Y estoy muy agradecida por lo que me sigue dando… De mi generación debo ser una de las pocas que sigue siendo popular y es muy importante para mí. Cada vez que me despierto a la mañana agradezco por todo lo que hice y todo lo que tengo, a la gente que me sigue eligiendo. Yo soñaba con tener triunfos, ser querida y respetada, pero nunca a este nivel, por eso sigo trabajando.

– ¿Nunca te dieron ganas de parar?

– ¡No! Yo creo que me van a tener que sacar con pies para adelante, porque no pienso bajarme todavía (risas).

DATO

El concierto de Valeria Lynch y Mariano Martínez será el jueves 30 en el Auditorio Juan Victoria, a las 21.30 hs. Anticipadas online en etickets a $25.000, 27.000 y 30.000.