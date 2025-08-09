Las Manos de Filippi en San Juan: “Nos gusta provocar’ Con su tono combativo, la banda tocará en el marco del aniversario del tema Sr. Cobranza.

Para celebrar las 3 décadas de Sr. Cobranza, uno de los temas más representativos de la música contestataria; Las Manos de Filippi subirá hoy al escenario de Mamadera a las 21 h, en el marco de la gira que festeja su creación repasando la trayectoria de la agrupación que combina rock, cumbia y ska; con letras irónicas y de crítica social. Como invitado, participarán los sanjuaninos de Después de Viejos.

Conocida por su contenido ideológico y la controversia que generó en Argentina, Sr. Cobranza fue incluida en la listas de las mejores canciones en español de los “90. Y como su creador, además de ser voz líder de Las Manos…, Hernán “El Cabra’ de Vega dialogó con DIARIO DE CUYO sobre el origen del título, por qué comenzó a cantarlo Gustavo “El Pelado’ Cordera en Bersuit Vergarabat, su trascendencia y la actualidad que cobró al ser interpretado por Dillon en el Cosquín Rock.

“Haremos un show acorde al homenaje con una lista política y cañera, pero el que ya conoce a Las Manos… sabe que es mezcladito con música bizarra y divertida’, anunció el músico manifestando que, entre los infaltables, se encuentran otros hits combativos como Cutral-Co, “que los piden todo el mundo, no sé por qué será’ – dijo irónicamente-; hasta los más bailables como la cumbia El Himno del Cucumelo; y los recientes Milei se cae y Chiquito Belliboni.

A sus 57 años, el músico recordó que Sr. Cobranza nació 2 años después del comienzo del grupo un verano de 1992 en Villa Gesell donde tocaba como artista callejero. “Con mi amigo Gabriel Hermo decidimos armar la banda después de escuchar a Mano Negra y Maldita Vecindad, que tenían algo que acá no había y era que hacían cualquier género. Armamos el conjunto con esa idea y la mantenemos por suerte, si bien Gabriel ya no está, él es artista plástico y escenógrafo del programa español El Hormiguero’, apuntó El Cabra como uno de los fundadores de una propuesta pionera en la combinación de géneros. Según destacó, “fuimos de las primeras bandas rockeras que empezamos a hacer cumbia’ en una época en la que los géneros todavía estaban divididos y “si hacías rock no hacías otra cosa, por ejemplo’, como sostuvo.

“Sin embargo creo que lo que nos identifica apunta a lo más pesado que tiene la banda que son los temas de crítica política como Sr. Cobranza’, afirmó el artista en referencia a la agrupación que se completa con Germán “Pecho’ Anzoátegui (trompeta y voz), Pablo Marchetti (samplers y teclados), Guido Durán (bajo), Christian Fabrizio (batería), Karim Benegas y Gabriel Kerman (guitarras).

¿Cómo surgió la letra? En el “94 hacía espectáculos callejeros con músicos. Yo soy y fui artista callejero con mi guitarra, pero en ese momento necesitaba una canción larga y provocativa para convocar gente. En la búsqueda empecé a anotar frases de lo que se vivía y decía en ese tiempo como el día que Norma Plá hizo y repartió chorizos frente a la casa del exMinistro de Economía, Domingo Cavallo. Cuando junté lo que escribí, salió el tema y durante años lo usé para abrir mis recitales en la calle y en el “94 en Cemento, circuito en el que siempre nos movimos’, evocó Hernán manifestando que siguen buceando en la misma línea “porque la libertad está el under’.

En cambio, el cantante opinó lo contrario del ámbito comercial “donde ya tenés que tener un equipo de representantes y agentes para acceder a los medios’ y que “las exigencias de las discográficas son cosas que sufrimos en carne propia’, ya que “cuando salió Sr. Cobranza, una compañía nos intentó hacer creer que íbamos a sacar un disco y todo era para que firmáramos un permiso a la Bersuit’.

Es así que luego de ese capítulo, se quebró la relación con la Bersuit. “¿Cómo fue la ruptura? Toda la bronca fue con Cordera, más que con la banda. Vivimos en guerra con él en los “90. A nosotros nos hacían notas para que hablemos de Cordera. Pero con el tiempo aprendimos que gracias a que lo grabó la Bersuit el tema ese se difundió por todo el mundo. Así que, este mes, saldrá una versión del tema con ellos, nosotros y la voz de Connie Isla’, explicó.

Entre las anécdota relató que durante mucho tiempo nadie supo que Sr. Cobranza era suya. “Yo tocaba en la peatonal mientras se hacía famosa de la mano de “El Pelado’ Cordera que la reversionó para la Bersuit Vergarabat desde 1998. Cuando, la gente se paraba a escucharme, me decía: “‘¡Aguante Cordera!”. Y cuando trataba de explicar que era una canción mía, hasta mis compañeros creían que era un chamullo mío para laburar. Ni ellos me creían’, recordó entre risas recalcando que “con Sr. Cobranza descubrimos que se podía hacer algo que nunca se había hecho, nos animó a ponerles nombre y apellido a los protagonistas de las canciones’.

“Sin embargo, me tranquiliza que no sepan de nosotros’, recalcó días posteriores al cruce que tuvo en redes con el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger que tras usar una frase del título atribuyó su autoría a la Bersuit, en la cuenta oficial de la banda, él escribió: “Fede, la letra esa que citás la hicimos nosotros y está dedicada a gente como vos’.

Por otro lado, en un viaje al pasado, De la Vega mencionó que sus primeros pasos en la música fueron en la adolescencia. Por esa razón, cuando sus padres le impusieron continuar los estudios secundarios o trabajar, él optó por lo segundo. Por esa razón es que eligió convertirse en artista callejero haciendo de “la música mi estilo de vida’, sostuvo reflexionado que “hay que luchar por la libertad’ y que como banda “nos gusta provocar’ porque “somos corajudos’.

“¿Si me emociona la relevancia de mi canción? Todavía no caigo. Nos motivó a hacer el festejo por sus 30 años, recuperarla y hacer todas estas versiones que vamos a hacer con otros grupos. Y que Dillon haya sido quien la trajo como de vuelta en el Cosquín Rock, fue un sacudón, representa la nueva generación que nos sigue. Si Sr. Cobranza sigue vivo por algo es’, pensó el también creador de un conjunto de tango desde 2000 y padre de Agustina -que cursa Psicología en la Universidad y lo hizo abuelo de una nena de un año- y Catalina -que se encuentra en el final del secundario-.

DATO

El show será esta noche a las 21 h, en Mamadera (Lateral de Circunvalación 1959 norte). Entrada: $25.000 en boletería del espacio.