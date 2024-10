“Nosotras tenemos el manual de la maternidad” Junto a Mavi Lacovara hacen "HUMOR DE MADRE', una divertida apuesta que subirá a escena el sábado.

La maternidad encuentra su veta cómica en un espectáculo que bucea en los lugares comunes que rodean a cualquier mamá, en esas etapas críticas como el embarazo hasta el postparto, al igual en las dinámicas que se generan antes y después en el seno familiar. ‘Humor de madre’ surge de una idea que Carla Dionisio y Mavi Lacovara proyectaron juntas. De ser panelistas del programa de Chichilo Viale en la señal de El Doce de Córdoba, pasaron meteóricamente al escenario para hablar de lo que todo el mundo sabe de la maternidad… pero que no se dice, haciendo que la risa se convierta en un puente que conecte las vivencias compartidas de entre ellas y el público, también masculino, tal como pasará seguramente también en San Juan, donde debutarán el próximo fin de semana. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Dionisio habló de esta apuesta que hizo su estreno hace pocos meses en su Córdoba natal con localidades agotadas, y que ya está haciendo su primer gira, que comienza justamente en la región cuyana, el viernes 11 en Mendoza y el sábado 12 en Sala Z, de San Juan.

‘Con Mavi pegamos onda y fue como un amor a primera vista. Así salió esta dupla y creamos esta obra de teatro. Le ponemos comedia, histrionismo, actuación, interpretación, un poquito de stand up, pero lo interesante de todo es que con nuestras experiencias llegamos a una teoría: si lo hay, si existe, nosotras tenemos el manual de la maternidad. Es un ABC que sí o sí se aplica, no importa cuántos años tengas o cuántos hijos pasen’, afirmó la humorista.

Carla es influencer, creadora de contenidos multimedia, cocinera y ‘caradura’ -tal como ella anuncia en su perfil- madre de dos hijos (uno de 8 y otro de 10 años). Mavi Lacovara es locutora, doblajista y comunicadora social. Ella se autodefine como ‘ma-padre’ de dos adolescentes de 16 y 14 y la más chica de 10. Si bien ambas tienen sus particulares contrastes como la estatura o que una más charlatana y la otra más histriónica y gestual, se complementan al punto de hacer un buen equipo en el escenario al momento de interpelar e interpelarse esto de ser madre en tiempos posmodernos.

‘Nos reímos y contamos las cosas que nos pasan a todas, pero de las que nadie habla. Sabemos que sobre las madres hay una sobreexigencia sociocultural y muchas veces nos tenemos que callar porque si lo decís, si te manifestás, te señalan, como que sos una mala madre. Entonces, lo que trae este show es justamente eso, que todas en un punto, sin querer o desearlo, somos a veces malas madres. Hay mandatos y la madre debe asumir todas las responsabilidades pero quedamos expuestas ante un posible fracaso. De cualquier modo, el concepto de madre hoy ya va más allá. No se trata solo de la mamá, también del papá, del tío o del abuelo o la abuela. Y cuando estás a cargo de hijos, las culpas son de uno y el objetivo de todo esto es que hay que tomar conciencia que ser cuidador o cuidadora de un niño o niña, no debe ser un rol solitario. Por eso digo que ser madre no es estar sola’, remarcó Dionisio.

En este sentido, la humorista sostiene que el punto de anclaje del show es que ‘no solo las mamás son parte en esta historia, les hablamos a los cuidadores. Pueden ser dos mamás, dos papás, abuelo, la madre adoptiva o biológica. En esencia, el que cuida a un hijo se empapa de pis, de vómito, de caca, de puré; es quien lleva todos los días a la escuela, el que le cura las heridas, el que no puede dormir por las noches, el que se queda dormido. En resumen, el que está siempre presente en cada momento de vida del niño. Cuando nacimos, nos hacemos humanos en comunidad, nos criamos en tribu y nos cuidamos entre todos. Pero desde que a alguien se le ocurrió que para cuidar a los niños hay que hacerlo solos, se cometió un error muy grande y todo se tornó más difícil. Y lo que buscamos a través del humor no es la risa espontanea solamente, que la hay y mucha; también que se vaya de la sala con una reflexión profunda a su casa’.

Carla explicó que sucede un instante interesante en medio de la puesta, en el cual ellas como madres se convierten en hijas y así evocan sus infancias a través de una interacción lúdica con los espectadores, que a lo largo de unos 80 minutos de función no haya lugar para el aburrimiento. Es más, que no haya tiempo ni para distraerse con el celular. ‘En ese punto, los que hacemos teatro tenemos que competir un montón con el teléfono, es nuestra peor rivalidad. Sin embargo la gente se engancha tanto con nosotras que ni siquiera agarran el teléfono para sacar fotos porque no paran de reírse que hasta les duele la cara’, contó graciosamente Dionisio, quien por último expresó su deseo: además de probar vinos sanjuaninos, que el mensaje de esta propuesta cómica llegue al alma de los espectadores.

DATO

Humor de madre. Sábado 12 de octubre a las 21 hs. Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Entrada: $10.000. Anticipadas en Passline.