“Nuestro arte permanece en el tiempo” La cantautora chilena regresa a San Juan con nuevo repertorio. Reivindicó la vigencia de la canción de autor.

Magdalena Matthey es una de las voces respetadas de la canción latinoamericana, que sabe trascender desde la Cordillera de los Andes para extenderse por toda la región. Con un fuerte vínculo con otros cantautores e intérpretes argentinos como Pedro Aznar y León Gieco, por citar algunos, la artista chilena recorre el continente con un puñado de nuevas canciones y nuevas verdades. En medio de su gira, eligió nuevamente a San Juan como parada obligada. Junto al percusionista Sergio ‘Tilo’ González, fundador del Grupo Congreso, se presentará mañana en Primera Estrella (ver aparte).

Magdalena está viviendo un momento de renovación creativa tras el reciente lanzamiento de su nuevo álbum ‘Instinto’, el octavo de su carrera, que cuenta con una canción a dueto con Natalia Lafourcade. De este cruce nació ‘Llorar’, una balada-vals con aire mexicano que estrenará para el público local.

‘Instinto transita el concepto de sobrevivencia en tiempos áridos, se levanta como una herramienta para navegar alma adentro y conectar con el lenguaje que, a mi juicio, aún no exploramos en profundidad. Me detengo en el instinto animal curiosa por su sabiduría, queriendo habitar en tiempos de caracoles, encarnar el vuelo de las aves. Este disco me ha regalado la posibilidad de vivir la fragilidad como un acto de fortaleza para comprender nuestras debilidades y seguir creyendo que la esperanza existe’, explicó a DIARIO DE CUYO.

Con ‘Llorar’, Magdalena pensó desde el principio en Lafourcade, que recientemente fue nombrada Embajadora de la Música por la Paz en la Cumbre Mundial de Premios Nobel por la Paz. “La colaboración con Natalia fue un regalo. La historia es larga, pero en resumen llegué a ella gracias a una colaboración que hice junto a León Gieco en la canción “El amor”, del disco “Amor Urgente”. “Llorar” es una canción que sentí que nació para ser compartida y su cadencia me llevó a pensar en Natalia y en esta posibilidad de conectar nuestras rutas’, sumó.

El fuerte impulso que la regresa a tierras sanjuaninas es el afecto que siente por una audiencia local que la sigue y disfruta de sus presentaciones en vivo. ‘Lo considero como un reencuentro. Es un espacio íntimo en donde se puede conversar en la música y por eso he escogido las canciones del disco más otras que me han acompañado a lo largo de estos años. La protagonista será mi guitarra’, expresó la compositora. Además, contó que es lo que más conecta con el lugar: ‘El público de San Juan tiene dos cualidades maravillosas que aprecio: recibir y escuchar. Juan Alcoba, de Primera Estrella, es un anfitrión que ha sido un puente fundamental para lograr estos encuentros, se genera un ambiente perfecto para dialogar y conectar con la música con relajo y cercanía’.

Magdalena navega por la música folclórica popular, la fusión latinoamericana, el canto, la trova y el jazz. En una industria musical que parece que se concentra más en los hits y las tendencias de moda, la artista sostuvo que por fuera del sistema hay una gran necesidad de expresar de en canciones las cosas primordiales de la existencia. ‘Lo esencial es invisible a los ojos y el vínculo con lo natural en el “ser” humano es lo esencial, por eso será siempre necesario hacerlo materia en canciones, en poesía, para recuperar, para no olvidar’, subrayó. En síntesis, ese es el concepto que transmite su nuevo disco.

Reconocimiento social o frustración ¿Serán dimensiones con las que los cantautores independientes debe lidiar ante audiencias más fragmentadas? “A la frustración, que a ratos pesa bastante, la vivo como un desafío en esta industria que fragmenta públicos. Para mí ser cantautora significa enfocarme en las personas y no en los usuarios. El lenguaje es importante y desde esa base, los obstáculos se van despejando. Lo que me parece interesante es que, a pesar de esta fragmentación, con fuerza nuestro arte permanece en el tiempo’, respondió.

DATO

Magdalena Matthey. Sábado 8, 22 hs, Primera Estrella (Calle 12 s/n entre Ruta 40 y Mendoza – Pocito). Entradas: $10.000 anticipada a la venta en Librería Desnivel (Hipólito Yrigoyen sur 470). Contacto: 2645104361.