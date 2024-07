“Nuestro humor camina siempre por la cornisa” JOSÉ MARÍA LISTORTI /// El actor y animador viene junto a Almada y Pachu para el debut de Tertawa, en el Teatro Sarmiento

José María Listorti, Pachu Peña y Sebastián Almada se reúnen en el teatro después de varios años con un espectáculo humorístico para que el público, ahora el sanjuanino, no pare de reír. Tras el exitoso 2023 que incluyó una gira por Latinoamérica, esta vez el trío cómico subirá al escenario del Teatro Sarmiento una artillería de gags y también algunos perrsonajes heredados de Videomatch. “Tertawa: delivery de humor” es el nombre del show que ofrecerá monólogos, sketches y buena onda. José María habló con DIARIO DE CUYO en la previa del debut que tendrá lugar mañana.

– ¿Por qué el show lleva este título y qué significa?

– Cuando nos juntamos para armar el espectáculo, Pachu, Seba y yo no sabíamos qué título ponerle. Tampoco queríamos ponerle “Humor por tres” o “Tres al hilo”, no queríamos caer en esos lugares comunes. Entonces a Seba se le ocurrió buscar en Google diferentes formas de decir risa en otros idiomas, hasta que encontró la palabra “Tertawa” que significa carcajada en indonesio. Nos gustó, sonaba bien y quedó así. Es un show humorístico con los personajes que usábamos en Videomatch y que los aggiornamos a la coyuntura actual, hablamos de inteligencia artificial, de cómo nos relacionamos con el Zoom; está José Match, el Maestruli y el personaje de Pachu, Jürgen, el futbolista alemán y varios más. Es como una varieté de sketches con cosas nuevas, con música y poemas que la gente se divertirá.

– ¿Cómo es la química del reencuentro?

– Son muchas cosas que compartimos, nos juntamos porque nos queremos y nos conocemos bien. Estamos acomodándonos a los códigos actuales, pero sin dejar de lado lo básico que hace reír a la gente, porque el humor básicamente es ser políticamente incorrecto. Nuestro humor camina siempre por la cornisa, tenemos que ir al fleje y a la gente le divierte mucho cuando vamos al límite, como lo fue en su época Videomatch. Pienso que hay que reírse de todo, reírse de nosotros mismos y no censurarse. En definitiva, el humor es ficción y podés jugar con todo. No tenerle miedo al ridículo y, como todo en la vida, ponerle mucho el cuerpo.

– ¿Hacer humor en teatro implicó ajustar clavijas? ¿Cómo se maneja?

– Lo marca el público con sus risas, de esa manera nos damos cuenta cómo estamos ubicados en el escenario y en qué nivel estamos. Nos damos cuenta para qué lugar puede ir tal o cual sketch, qué es lo que le gusta a la gente, qué chistes sí y qué chistes no. El primer año del espectáculo sirvió para pulir y le cambiamos y potenciamos gags que funcionan mejor. Fuimos transformando gracias a la risa de la gente, que es el rating del minuto a minuto en el escenario.

– Si funciona bien en el teatro, ¿la misma fórmula podría funcionar también en la tele?

– No, porque la televisión no le está prestando atención al humor, lo anda necesitando ante tanta pálida que hay en este momento, pero los productores no lo tienen en cuenta, no quieren arriesgarse. Lo que pasa es que no se puede competir contra TikTok, donde los sketches duran 40 segundos o un minuto, es imposible ir contra eso. Además, la gente se ríe más con un meme y está ya acostumbrada al videíto corto. En cambio para un sketch televisivo requiere tener guionista, desarrollo, remate televisivo… No creo que funcione el humor en la tele en este presente. De hecho, la realidad muestra que no hay programas humorísticos en pantalla porque no funcionarían.

– ¿Qué le sucedió a la industria televisiva que se ha achicado tanto?

– La inversión está puesta en las plataformas digitales. En Netflix, Amazon, la gente no espera un horario para ver un programa, entonces lo elige ver cuando quiere, donde quiere y como quiere. Aunque los medios tradicionales siguen siendo fuertes, no es lo que era antes. Una emisión de Susana Giménez te medía 30 puntos o Tinelli te hacía 35 y 40; las novelas de Polka tenían más de 20.

– ¿Esto lo sufrió también Tinelli cuyo ciclo propio no duró más de dos emisiones en América?

– Claro, porque la gente no espera, ya tiene otro concepto de ver la tele. Además, lo que hacía Marcelo tenía mucho vínculo con las redes; era muy parecido, tenía un código muy de redes sociales. Por eso para mí, el humor que hacíamos con Marcelo ya no tiene lugar en la tele de hoy. A lo mejor mañana cambia y todo vuelva, no lo sé. El humor en la tele no va más y mirá, yo justamente estoy en la conducción de un programa diferente. Pensar en contenidos humorísticos no tiene mucho sentido actualmente.

– Por otro lado, ¿cómo estás al frente de 100 Argentinos dicen, ocupar el lugar que tuvo Darío Barassi?

– No lo veo como “ocupar”, porque es una temporada diferente, nada más. Incluso Barassi está en otro programa del mismo canal, “Ahora caigo”. Ahora se habla de formatos televisivos que exceden al conductor, como Masterchef o Gran Hermano. Lo que hace Barassi como conductor me encanta, me parece que encontró una vuelta innovadora en el rol de la conducción. Además, Barassi hizo mucha ficción, hizo de movilero, es muy talentoso y tiene un buen presente y un pasado de 15 años de trayectoria. Me parece que ya es una marca registrada en la pantalla, tanto en la actuación y en la conducción.

DATO

Tertawa: Delivery de humor. Domingo 7 de julio a las 20:30 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: $16.000, $15.500, $15.000. Anticipadas en www.entradaweb.com