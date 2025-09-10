Nueva cita para la música contemporánea La programación arranca hoy y se extenderá hasta este domingo en distintos centros culturales.

Esta noche comenzará a rodar la tercera edición del Festival Cuyo Contemporáneo con la presencia de prestigiosos artistas locales, nacionales y del exterior, como el Ensamble Contemporáneo 4″33″” a cargo de su directora artística Cynthia Calella desde Mendoza, Roberta Gottardi (clarinete y corno di Bassetto) proveniente de Italia y Juan Verdaguer (director de sonido) desde Holanda, estos dos últimos especializados en la interpretación de la música de Stockhausen con el aval de la Stockhausen Stifftunfg für Musik.

Todas las actividades se desarrollarán en diferentes complejos culturales como el Teatro del Bicentenario (Las Heras 430 sur), el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza) y el Museo Provincial Franklin Rawson (Av. Libertador 862 oeste), con una programación de excelencia que incluye música instrumental, electrónica y teatro musical.

Cynthia Calella. En la batuta del Ensamble Contemporáneo 4″33″”

“Es un evento trascendente. Realmente es el acontecimiento cultural más importante del año. Es más, para los conciertos que se ofrecerán el sábado y el domingo en el Teatro del Bicentenario, la única forma de poder verlos sería viajando a Europa y este encuentro nos da la posibilidad de tenerlos acá”, dijo el clarinetista Marcelo González como uno de los organizadores del encuentro que fue seleccionado por la Ley de Mecenazgo 2024 del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan, además de contar con el patrocinio del Banco San Juan, la Fundación Banco San Juan, con el apoyo de la Universidad Nacional de San Juan y la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, siendo también declarado de interés cultural provincial.

De este modo, será el Ensamble 4″33″” el encargado de la apertura del festival hoy a las 21 h en el Auditorio Juan Victoria con el concierto Ayer y Hoy, un recuerdo al futuro; en homenaje al compositor italiano Luciano Berio en el marco de sus 100 años de su nacimiento.

“Colores, texturas, secuencias, melodías y hasta el silencio, convivirán en este magnífico concierto”, mencionó González acerca de este emprendimiento que será con entrada libre y gratuita. Previo a esto, Gottardi dará una charla sobre música y danza en un solo intérprete a las 16 h en el Teatro del Bicentenario dirigido en especial a bailarines y músicos, con ingreso libre.

Marcelo González.

El Jueves, también a las 21 h y con ingreso gratis, se pondrá un programa muy especial en el que se escuchará a Berio, The Beatles y estrenos mundiales de obras de compositores sanjuaninos, “todo en manos de intérpretes de San Juan”, como anunció el destacado clarinetista local.

“Berio es uno de los compositores más importantes del siglo XX que hizo una gran amistad con Pau McCartney. Entonces, Berio hizo distintos arreglos de temas de los Beatles que es lo que apreciaremos en esta ocasión”, añadió el hacedor.

Por su parte, alumnos y profesores del Departamento de Música de la UNSJ tendrán a su cargo el espectáculo de este viernes a las 19.00 h en el Museo Franklin Rawson en el cual, bajo el nombre Estaciones sonoras, serán 3 los ensambles que interpretarán obras de autoría de Karlheinz Stockhausen, Jorge Horst y Thierry de Mey.

Roberta Gottardi. Desde Italia con su clarinete

Para el cierre, como broche de oro de esta iniciativa, subirán los eximios Roberta Gottardi y Juan Verdaguer, quienes ofrecerán 2 conciertos en una coproducción con el Teatro dedicados al gran compositor alemán Karlheinz Stockhausen en la sala principal del Bicentenario. Así, el sábado y domingo, Gottardi interpretará Harlekin acompañada de Verdaguer y se ejecutará la obra de música electrónica Kontakte.

En tanto que, el domingo, sonarán fragmentos escénicos de la ópera Lunes de Luz de autoría de Karlheinz con Gottardi en corno di bassetto. El repertorio se completará con la proyección cuadrafónica de las piezas Canto de los adolescentes y Telemusik, íconos del catálogo de Stockhausen. Ambas funciones serán a las 21 h con charlas introductorias a las 20 h y el precio de las entradas será de $7.000 en boletería de la sala.

“Las expectativas son grandes, es la primera vez que se ofrecerán las obras que interpretará Roberta Gottardi y es bueno que la gente pueda escuchar este tipo de música para ampliar su espectro cultural”, reflexionó González sobre la finalidad del encuentro.