Nueva propuesta en Rivadavia para alentar el astroturismo local Es para observar el cielo en zonas urbanas, en varios sectores.

Este mes Rivadavia ofrecerá una nueva propuesta para fomentar el turismo local. Se trata de astroturismo urbano, que incluirá observaciones diurnas y nocturnas en zonas urbanizadas. Este nuevo servicio surgió tras la conformación de la Cámara de Prestadores Turísticos del departamento y, pese a ser privado, incluirá jornadas gratuitas para la gente.

Por 40 años, Héctor Lépez, astrónomo y docente de la UNSJ, estuvo al frente del Observatorio Félix Aguilar y del Cesco. Se jubiló, pero no se alejó de la pasión por la astronomía y por eso puso en marcha un emprendimiento particular, el de Astroturismo Urbano que desarrollará en Rivadavia. ‘Pude ingresar a la Cámara de Prestadores Turísticos de Rivadavia y me dio la posibilidad de concretar mi propuesta. Vamos a arrancar en agosto, cuando aminore un poco el frío’, dijo el especialista.

A diferencia del turismo astronómico que implica desplazarse hasta los lugares donde hay observatorios, el astroturismo es itinerante y en su variedad de urbano, incluye observaciones en una ciudad y en sus inmediaciones. ‘A pesar de la contaminación lumínica se puede observar el cielo desde una ciudad. No se podrá tomar una foto de la galaxia, pero sí observar los planetas más brillantes como Venus, Saturno, Júpiter y Marte, las fases de la Luna, las constelaciones y eclipses de Luna y de Sol’, sostuvo el especialista.

La primera jornada de astroturismo urbano se desarrollará en Campo de los Olivos, un museo que se encuentra frente a la fábrica de cemento e incluirá degustación de productos olivícolas.

Esta nueva propuesta turística se desarrollará durante todos los fines de semana (viernes, sábados y domingos) y días feriados. Y si bien se trata de una actividad privada y habrá que pagar unos $5.000 para participar de las observaciones, incluirá un día de entrada gratis. ‘Nuestro objetivo no apunta sólo a lo turístico, sino también a lo educativo. Con estas actividades buscamos acercar la ciencia a la gente. Es por eso que con astroturismo urbano visitaremos las escuelas del departamento de manera gratuita para que los chicos se interioricen de la astronomía y sus maravillas’, sostuvo Lépez.

Unión empresarial

El pasado 8 de julio, el municipio de Rivadavia presentó la Cámara de Prestadores Turísticos del departamento (Campretur), integrada por unos 30 empresarios de diferentes rubros.