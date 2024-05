Otro día más sin poder dar con la joven alemana que se perdió en el Tres Marías Rastrillaron unas 100 grietas y en varias bajaron con cuerdas. Analizaron imágenes de 25 drones, pistas de perros y nada

No desayunó porque salió apurada. A la familia que la alojaba desde el pasado 14 de mayo les dijo que iba a perder el micro. De ahí su prisa, de ahí que, tal vez, hubiera olvidado cargar alguna provisión. A las 10,55 del jueves, una cámara captó cuando bajaba de un colectivo y enfilaba hacia El Castillito, en el dique de Ullum, porque quería llegar a la cima del cerro Tres Marías para sacarse unas fotos. En teoría, iba y volvía en el mismo día, por eso la alemana Julia Horn (19) no iba preparada para pasar mucho tiempo en la montaña y menos con tanto frío. Por eso es, también, que muchos de los que ayer concluyeron el tercer día de búsqueda en el complicado cordón montañoso (tiene unos 22 km en total), no descartan nada.

El operativo en el área de la búsqueda, es coordinado por el subjefe de Policía, el comisario general Diego Morales, con más de 20 años de experiencia de tareas en terrenos complicados. Más de 250 personas colaboran desde el viernes (el extravío se denunció el jueves por la noche) en el rastrillaje en el sendero usado por los turistas y zonas contiguas. Las averiguaciones del caso son dirigidas por los fiscales coordinadores de la UFI Genérica, Daniela Pringles e Ignacio Achem, con apoyo de todas las fiscalías.

Ayer, un grupo de montañistas, efectuaron descensos con cuerdas en varias de las grietas que revisaron, aproximadamente unas 100, indicaron. ‘En algunos casos se utilizaron cuerdas de 200 metros y eso no alcanzó, hay grietas de unos 500 metros’, precisaron fuentes policiales.

Hasta la entrada la noche, rastrillaban una zona apuntada por uno de los 12 perros que también se integraron a las tareas de búsqueda. Pero al cierre de esta edición la pista parecía desvanecerse.

Otra vez -dijeron- la neblina dificultó el trabajo de los drones, unos 25 aparatos que sobrevuelan las zonas de búsqueda grabando todo en videos, que luego son analizados en detalle por un grupo de policías.

Esas condiciones climáticas impidieron que durante gran parte del día pudiera usarse el helicóptero para sobrevolar la zona. De hecho, recién después de las 17 pudieron realizar un rastrillaje aéreo con la aeronave, explicaron.

Julia Horn había llegado al país el pasado 18 de abril. Antes de recalar en San Juan, había visitado varias provincias, porque eso es parte de los programas de intercambio cultural de estudiantes que fomenta la ONG Youth For Understanding. Ayer, la joven tenía previsto partir hacia Mendoza, pero ahora todo es una incertidumbre. La última señal de su teléfono se detectó a las 15,34 del jueves.