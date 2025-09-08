Pablo Flores Torres: un sanjuanino en el rol principal de una obra de Lin-Manuel Miranda Fue elegido para protagonizar 21 Chump Street, creada por el famoso compositor, actor, cantante, dramaturgo y productor estadounidense.

“Voy a protagonizar un musical que viene de Broadway el año que viene, acá en Baires. Se suma a la locura de cosas que tengo en mi día a día, pero amo hacerlo’, contó a DIARIO DE CUYO Pablo Flores Torres, el creador y arreglador musical, productor y director teatral sanjuanino que fue elegido para el rol central de “21 Chump Street’. Es una obra corta escrita por Lin-Manuel Miranda, compositor, actor, cantante, dramaturgo y productor estadounidense, un gran referente internacional del género que ha ganado varios premios Tony, Grammy y un Emmy. “Estoy muy contento porque es un rol protagónico en un musical norteamericano, de Broadway, con todos los derechos. Es una locura hermosa, porque poder hacer profesionalmente y oficialmente un protagónico que escribió Lin-Manuel Miranda, que hizo canciones para Moana, Encanto y El Rey León, entre otras; y protagonizó la secuela de Mary Poppins es un sueño’, agregó Flores Torres.

El artista local, radicado hace años en Buenos Aires -donde volverá a subir a las tablas con su musical Alberdi, que estrenará en octubre, y a quien Pepe Cibrián Campoy sumó a su equipo para hacer la música de Drácula: Resurrección, secuela del icónico musical “Drácula’ de Cibrián y Mahler que debutará el año próximo- recibió la invitación del director, Thommy Guzmán.

“Seré el profesor de la historia, papel que interpretaba el mismo Lin-Manuel Miranda. Algo curioso, además, es que él es el protagonista y compositor de Hamilton (NdeR: cuenta la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos), que sería como la historia paralela de Alberdi aquí. Es como que estamos en la misma situación, obviamente con una diferencia de millones de dólares’, bromeó el también actor y cantante, que aseguró que se lo ha tomado “muy en serio’ y desde ya se está preparando para asumir ese desafío, “porque hay que estar ahí arriba del escenario y bancársela’.

Flores Torres explicó que se trata de una producción local y que subirá a escena en el marco de un festival teatral que reunirá producciones nacionales, con entrada gratuita para el público. En principio se verá en Buenos Aires, aunque no se descarta -marcó- una gira por el país y quizás por algunos países limítrofes.

La historia

El musical “21 Chump Street’, elogiado por su ingeniosa narrativa y su música pegadiza, se estrenó en 2014. Está basado en un caso real, que fue reportado en el programa de radio This American Life y que Lin-Manuel Miranda adaptó para este género, interpretando el papel protagónico.

Cuenta la historia de Justin Laboy, un muy buen estudiante que se enamora perdidamente de Naomi Rodríguez, “la chica nueva’. Para impresionarla, el muchacho se esfuerza por complacer un pedido que ella le hace: conseguirle marihuana. Lo que él no sabe es que Naomi es en realidad una policía encubierta, y el intento de conseguir las drogas termina con su arresto.

El título es una referencia satírica a la famosa serie de televisión de los años ochenta, 21 Jump Street, que también trataba sobre agentes encubiertos en una escuela.

A pesar de su corta duración, la obra es un relato conmovedor y una crítica a la política de “guerra contra las drogas’, mostrando cómo una simple decisión impulsada por el amor de un adolescente puede tener consecuencias graves y de por vida.