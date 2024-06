Paladín del sonido propio El compositor expondrá una radiografía de obras originales que mixturan el jazz, rock progresivo y el folclore.

Pararse en un escenario, plantarse y dar cara ante un auditorio, no es nada sencillo y mucho más, a la hora de proponer música original propia. Asumir una posición en defender la canción de autor, que más allá de su resultado y de los parámetros del gusto, lo que marca la diferencia es mostrar identidad y estilo. Así es lo que no dejó de trabajar Tito Oliva, músico, compositor y docente que lleva varias décadas y kilometrajes recorridos por el circuito de la música contemporánea. Siempre inquieto en la búsqueda lírica y sonora, en la experimentación y creación, el artista sanjuanino, después de haber presentado “Folclorucho”, una producción musical junto a Neo Tango Trío recientemente, vuelve otra vez a la carga para brindar un concierto antológico que repasará toda su labor creativa. “Tito Oliva en Canciones”, así es como se denomina este espectáculo que tendrá lugar en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario este viernes 21 de junio. La tertulia incluirá una selección de obras de su autoría que datan del año 2000 (algunas incluso más antiguas) hasta el presente, pasando por varios discos editados y canciones simples con una profunda confluencia de ritmos como el jazz, la raíz folklórica y el rock progresivo. La idea principal es un “rescate” o revalorización de canciones que, a lo largo de más de dos décadas, tienen una conexión o una línea de continuidad en tales piezas que conforman su cancionero. “Claro que es un gran desafío subirse al escenario con un repertorio propio y sostenerlo en un concierto. Muchas veces, la gente prefiere en general escuchar lo ya conocido o instalado en los medios. Pero justamente, la misión de los creadores es esta, la de marcar territorio y de enseñar por dónde uno cree que tiene que transitar la música actual”, reflexionó Oliva para DIARIO DE CUYO.

Durante la función, sonarán temas que el artista diseñó para lo que fue una de sus primeras agrupaciones musicales que formó, la conocida banda “La Percha” -posterior a Pléyades- y en ese rescate aparecerán también temas del álbum “Abriendo camino en tu corazón” y de “Yo me siento en tu ciudad”. El repertorio incluirá, además, algunas sorpresas y obras inéditas. Pueden mencionarse, por ejemplo, “Sapo cancionero criollo”, que habla del camino solitario del cantautor, “Novacacha”, “Sin más que ver”, “Un poeta”, “Las horas”, por citar algunas y como estreno, “Somos un instante”. De esta selección admitió Tito que la esencia de Pléyades, de alguna manera, no deja de estar presente y que resulta transversal desde el primero al último tema: “Tiene que ver con ese linaje que llevo por haber estado en uno de los grupos pioneros del rock progresivo en San Juan, toda esa época no deja de tener fuerza en mí. Hoy, hay muchas cosas disponibles en Internet en cuanto a propuestas musicales, pero de todas formas, creo que intento ser honesto conmigo mismo y expresarme con sinceridad. Lo que quiero como todo artista es poder conmover y llegar al corazón de las personas con la música. Se trata de conmoverse juntos”, comentó el creativo. Por lo tanto, más que un concierto, Oliva considera que será como una muestra pictórica en retrospectiva de su espectro musical.

Para esta presentación, Tito estará acompañado por Monika Skowron (canto), Nicolás Bustos (guitarras), Delfina Maschio (contrabajo), Federico Samat (batería y percusión); mientras que Isabel Rostagno está a cargo del concepto audiovisual del recital.

DATO

Tito Oliva en canciones. Viernes 21 de junio, 21.30 hs. Sala Auditórium del TB. Entrada general $3.000 y puede adquirirse en boletería de lunes a viernes de 9.30 hs. a 14 hs, de 16 hs. a 20 hs. También en www.autoentrada.com