Para celebrar a Green Day Por primera vez, los rosarinos harán su homenaje con una gran puesta visual y sonora.

En el marco de uno de sus proyectos más ambiciosos que incluye su primera gira internacional, esta noche desde las 22 hs el grupo Nice Guys presentará en la provincia un tributo a la conocida formación californiana Green Day liderada por Billie Joe Armstrong y gestada en la década del “90.

“Cuando tenía 15 años me gané el apodo de Billie en la escuela porque me dijeron que era parecido al cantante de Green Day, banda a la que seguí desde mis comienzos en la música’, expresó Juan Manuel Ruiz de Galarreta a DIARIO DE CUYO sobre la puesta que recrearán en la provincia con los hits de los discos Dookie (1994) y American Idiot (2004) en versión cuarteto, con una “poderosa propuesta visual y sonora’.

‘Esta iniciativa surgió en 2017, justo en el año que Green Day provocó una fiebre en los fans de Argentina por su arribo, lo que ayudó al empuje de todo esto’, recordó Galarreta quien interpreta a Billie en voz y guitarra junto a Valentín Moreno en bajo como Mike Dirnt, Santiago Brunel en guitarra en el rol de Jason White y Rodrigo Peña en batería en el puesto de Tré Cool; previo a lo cual fundó los conjuntos Karate Do y Planta Baja en los que grabó e interpretó temas propios llegando a San Juan en una oportunidad con la última de estas, según añadió el artista de 37 años recalcando que ellos tienen como pilares a las cuatro caras visibles de la agrupación estadounidense, “si bien son seis con los músicos que actúan detrás’, subrayó.

“Nosotros adoptamos esa formación actual, porque es mucho más completa con 2 guitarras’, añadió el vocalista, para quien estos conciertos son una pasión en la que se da el gusto de compartir la música que lo atrajo desde su adolescencia.

“En nuestro caso, la búsqueda va por apostar a la imagen a través del vestuario, el corte de pelo, el maquillaje. Hay distintos looks: hay uno bastante tradicional de camisa negra y corbata roja, que es del 2000 hasta acá y otro del “90. Además, hay espacios en los que yo me voy del escenario y se ponen videos o toca la banda sola. La idea es hacer un recital de punk rock con algo teatral, o sea que el público vea un espectáculo con un hilo conductor’, manifestó Juan Manuel sobre sus producciones que abarcan distintas épocas dando inicio en el 2000 y viajando a los “90, la década “de la vieja escuela’, para luego retornar “con temas más lentos’ a lo largo de más de una hora y media de show.

“La gente que es fan de Green Day como nosotros quiere escuchar no sólo los títulos clásicos sino también los menos conocidos. Hay que encontrar el balance. Hay, por decir, siete u ocho hits que tienen que estar siempre en todas las funciones porque son los que trascendieron y llegaron más allá de los fanáticos, tocando al público en general, como Basquet case, Wake me up when september ends, Boulevard of broken dreams, When I come around, además de canciones de discos como Nimrod, Insomniac y Warning, entre otros más’, describió el artista que comenzó en la música cuando era un niño tomando la educación que recibió de profesores particulares, escuelas de música y conservatorios. Y, si bien no terminó sus estudios musicales, se graduó de técnico en sonido “lo que me permitió trabajar en el rubro del espectáculo hasta el comienzo de la cuarentena debido al COVID. Luego de la pandemia, él optó por volcarse al video y la fotografía tanto institucional y comercial como a la grabación de shows. Ambos rubros, le ayudaron a volcar toda la experiencia en estas puestas que apuntan a personas de entre 30 y 50 años’, subrayó “con el fin que la gente pueda ver una especie de obra de teatro alrededor de la música de Green Day’.

“¿El secreto del éxito de los tributos? Si bien, Green Day hoy sigue tocando y sacando discos, mucha gente nos viene a ver porque tal vez no puedan viajar hasta Buenos Aires y pagar una entrada. Por otro lado, esa gente quiere escuchar los temas de cuando eran jóvenes, que les trae alguna imagen. Los tributos funcionan porque la nostalgia funciona, el público que nos va a ver busca trasladarse a un momento de su vida, a un recuerdo. Es decir, por ejemplo, la persona que escuchó a Los Beatles cuando todavía existían, quiere ser parte de un show que la lleve a un pedazo de su pasado. Así pasa con esto’, reflexionó Galarreta aludiendo que el objetivo que se proponen es que la platea “se conecte con sus emociones’, eso “es lo más valioso’, y “lo que más se disfruta desde el escenario’.

El tributo será esta noche a partir de las 22 hs. en El Bar de Titi (Av. España Sur 487, Villa Krause). Tickets en puerta: $ 10.000