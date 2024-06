Rolo Sartorio: “¿Para qué volver a grabar si te piden las canciones viejas?” La Beriso vuelve a tocar a la provincia y su líder habló con DIARIO DE CUYO

La Beriso regresa a San Juan. Será el próximo 21 de junio, en medio de una gira que también los llevará a Mendoza al día siguiente, para luego continuar con otras provincias, Chile, Uruguay y España. “Pensamos en sacar al disco de gira, porque anda bien y además es una excusa para salir juntos a la ruta. Al músico lo que más le gusta es salir a tocar todo el tiempo posible, así que mientras podamos vamos a hacerlo” expresó Rolo Sartorio en contacto con DIARIO DE CUYO.

El artista se refiere a “Mienten”, el disco editado el año pasado, que surgió en pandemia aunque fuera grabado bastante después. Sin embargo para Sartorio no hay mucho que decir sobre aquella inspiración que fluyó en el encierro y cómo se mantuvieron vigentes hasta hoy. “Lo que te inspira de una canción puede estar vigente o no, es una canción, a veces las canciones son actuales toda la vida, yo no trato que esté vigente lo que escribo” apuntó el músico que destacó el trabajo que hicieron con el video de “Creyendo”, uno de los temas del álbum, que estuvo protagonizado por el actor Mariano Martínez. “Es fantástico, una cosa de locos la respuesta, un videazo, Mariano Martínez es un actorazo, tiene muchas vistas y eso se traduce al show, que la gente la canta tanto” dijo.

Si bien es cierto que aún tienen fresco “Mienten”, el disco que editaron el año pasado, Rolo ya advirtió que no tienen intenciones de volver a grabar. “Sí, por ahora seguimos con el mismo pensamiento. No nos vemos volviendo a grabar otro disco, porque a la gente les gustan las canciones viejas y la decisión es no volver a grabar. Les daremos lo que ellos quieren” lanzó el músico, que aclaró que no se debe a falta de temas nuevos. “Sobran canciones, pero la gente pide lo que ya está hecho. ¿Para qué volver a grabar si te piden las canciones viejas? Todas las bandas opinan lo mismo, vas conociendo a otras bandas convocantes y dicen que la gente quiere las canciones viejas con las que los enamoraste; bueno, ahí las van a tener” cerró el líder de La Beriso con un tono de resignación, aunque también explicó que no le pesa esta situación: “Es que además hace mucho no las tocábamos, así que lo disfrutamos igual. Hay mucho repertorio y hay que usarlo”, manifestó.

Con 26 años de carrera es de esperar que la dinámica interna y hacia el público haya variado; y en este sentido Sartorio opinó que “uno tiene que saber disfrutar todo en el momento”. “Lo que pasa es que el público va rotando. Nosotros tenemos mucha más experiencia sobre el escenario, vivimos de otra manera, interactuamos de otra manera, las giras también las disfrutas de otra manera. Uno con la madurez va perfeccionándose, va disfrutando de otra manera, no espera algunas cosas, sino otras, el tiempo va modificando las vidas, la gente va creciendo, los chicos son otros” aseguró el artista, que declaró que a nivel personal “no cambia nada”.

“Ahora, estamos en un momento en que buscamos lugares más cómodos, llenar espacios medianos, estar girando tranquilos y disfrutando cada show”

En cuanto a la popularidad del combo, para el cantante, el momento de inflexión de La Beriso es el mismo que el de todos los grupos. “La bisagra es cuando las bandas llegan a los estadios. Para nosotros fue cuando hicimos el Luna Park en el 2014 que veníamos de llenar lugares chicos y empezamos a llenar lugares grandes. Ahora, estamos en un momento en que buscamos lugares más cómodos, llenar espacios medianos, estar girando tranquilos y disfrutando cada show”, dijo.

Sobre el modo de trabajo, el editar de manera independiente, Sartorio tira abajo algunos mitos. “Nosotros fuimos independientes, estuvimos con compañías, volvimos a ser independientes… lo que pasa es que no se nota porque hay un mito detrás las compañías discográficas, que es mentira. No son gente mala, es un mito. La compañía discográfica te distribuye el disco, cuando había disco físico, que ya no hay más. Ahora lo único que hacen es subirte a las plataformas y es como que a las bandas no les hace falta. O sea que decir que sos independiente no suma para nada. Eso era antes, el público se creía que la banda era rebelde porque era independiente y no hubo grupo que no hubiera pasado por alguna discográfica”, lanzó.

En su camino, La Beriso pudo darse algunos gustos, como ser telonera de Los Rolling Stone y de Guns N’Roses.

“Cuando fuiste telonero de bandas tan importantes, te preguntan si los conociste y sí, tuvimos la oportunidad de conocerlos. Fue lo más lindo que nos pasó en lo musical, conocer a los Stones; pero después, por lo menos a mí, no me importaba tocar, yo quería conoce a los músicos que había escuchado toda mi vida. Lo Stones son gente muy amable, muy respetuosa y reciben a todas las bandas que tocan con ellos” compartió.

Sobre su encuentro con el público de San Juan, Sartorio aseguró que disfrutan venir a Cuyo. “Hace años que vamos y siempre hacemos la misma vuelta porque nos encantan San Juan y Mendoza, la pasamos bien, los lugares son muy lindos, la gente es muy respetuosa, siempre llenamos” dijo para explicar por qué son dos ciudades que son número puesto en sus giras. Finalmente, habló de la clave para mantenerse en el mismo proyecto artístico por 25 años. Y Rolo Sartorio la hace cortita: “Respetarse y pasarla bien. Es el único secreto que nosotros tenemos. Cuando aburra, empezaremos con otro proyecto”.

EL DATO

LA BERISO. Viernes 21 de junio, a las 22 hs en Teatro Sarmiento. Entrada: desde $15.000 a $30.000, en venta en Tuentrada.com y boletería.