La tercera edición de la feria que congrega lo mejor del coleccionismo sanjuanino trae figuras y dioramas que despiertan fantasía y nostalgia.

FOTOS DANIEL ARIAS

‘¡Allá van!… Son de plata y de acero… son humanos biónicos…. cruzan por el cielo para el cosmos conquistar, Silver Hawks una luz para triunfar’… En cuantas tardes a la salida del colegio habrá pegado esta melodía en numerosas infancias, con la alegría de ver un capítulo de los Halcones Galácticos. O la legendaria frase de Optimus Primer ‘¡Autobots, transfórmense y avancen!’. Y cuando el príncipe Adam sostiene su espada con los brazos en alto e invoca el grito de guerra ‘¡Por el poder de Grayskull!’ Sin dudas, las series animadas de televisión de los “80 y “90 han marcado a generaciones de niños y jóvenes que, hoy ya adultos, todavía las conservan en su memoria con cariño, más todavía cuando esas narrativas se materializaron en una enorme gama de juguetes, figuras coleccionables, vehículos y accesorios. Esto motorizó el auge del coleccionismo en Argentina y en San Juan particularmente está teniendo mayor visibilidad en redes sociales, en clubs de amigos y también en las ferias. Atento a este panorama, el grupo San Juan Geek Collection, instauró la primera expo de coleccionistas de manera autogestiva, que ya tuvo sus efectos positivos el año pasado con dos mega eventos que convocaron a chicos y grandes por igual. Ahora, viene la tercera edición, que se desarrollará en el Centro Cultural Estación San Martín este próximo 31 de mayo y 1 de junio.

Nelson Gómez junto a su colección de Transformers. Además, cuenta con una gran colección de Thundercats y Halcones Galácticos. Muchas de estas figuras estarán en la San Juan Expo Geek.

La Expo Geek se expande con más stands, más participantes y más series y temáticas coleccionables con el propósito de que se convierta en un encuentro familiar amplio y entretenido. Uno de los coordinadores y miembro de la agrupación que organiza el evento, Nelson Gómez habló con DIARIO DE CUYO sobre la práctica de este hobby en la provincia y cómo va sumando adherentes. ‘Nuestro objetivo es incentivar el coleccionismo local y aquellos que todavía cuentan con sus colecciones, se animen a exponer al público. Es una experiencia muy buena porque están incorporándose chicos y adultos que tienen de todo’, dijo Gómez. Dentro de la comunidad, él es considerado el mayor coleccionista de Transformers en la provincia. Aunque no se siente del todo cómodo con ese cartel, comparte con colegas la admiración que siente por los famosos robots transformables, que atesora. Cuenta en su repisa una serie de 34 personajes que pertenecen a la Generación 1 (G1 de Autobots y Decepticons de la serie original de 1984), que son figuras de acción Masterpiece originales, entre las cuales la más destacada de todas es Optimus Prime, de 25 cm de alto, con piezas de plástico y metal, de la marca japonesa Takara. Además, Nelson se dedica a la creación por encargo de dioramas o maquetas. Los dioramas consisten en un escenario en miniatura para que los personajes tengan un contexto y una presentación estética personalizada.

La conexión intergeneracional si ha sido determinante. Por ejemplo, el impacto de series como He Man, Thundercats, Transformers, Tortugas Ninja en los “80 y “90. A mediados del 2000, la onda viró para el animé japonés, con lujosas colecciones de Robotech (o Macross), Caballeros del Zodiaco, Neon Genesis Evangelion y Dragon Ball Z. Estas tendencias se notan entre los que tienen de 30 a 45 años de edad. Ahora bien, ¿Cómo se hace para invertir en este nicho tan singular? Nelson contó que, por lo general, el capital proviene de ahorros personales u otros trabajos en paralelo para sostener el hobby: ‘Depende en gran medida del poder adquisitivo, pero en mi caso, como me encargan los dioramas de otros coleccionistas de Buenos Aires, Rosario y Tierra del Fuego, hago unos pesos para seguir comprando nuevas figuras’. En este momento, Nelson se encuentra preparando un diorama con el tanque felino de Panthro de los Thundercats para vender por encargo.

No obstante, ninguno de los coleccionistas está exento del dedo acusador y prejuicioso que les señala: ‘¿Para qué gastás tanta plata en muñequitos?’ o ‘Manga de frikis y nerds’, entre otras cosas. ‘Esos comentarios, muchas veces despectivos, siempre están y muchas veces nos caen muy mal, pero estamos acostumbrados a esa mirada. No nos importa, nosotros le metemos para adelante. Es cierto que se nos mira como un círculo muy cerrado, pero gracias a la expo nos dimos cuenta que no estamos solos en esto. Por eso queremos que la gente que vaya pase un momento divertido, un viaje nostálgico a su infancia y su juventud. Estamos para eso’, afirmó el coleccionista.

> Para ver y disfrutar

Del 31 de mayo al 1 de junio. De 16 hs. a 21 hs. Centro Cultural Estación San Martín (Santa Fe y España). Entrada libre y gratuita. En el encuentro, el público se encontrará con alrededor de 30 expositores que pondrán en sus mesas desde los Thundercats, Halcones Galácticos, Batman, Vengadores, Transformers, autos a escala y la gran novedad de este año: el grupo MOTU San Juan un diorama de gran dimensión de la línea de He Man y los Amos del Universo. Habrá escultores también que se dedican a hacer sus propias figuras a mano y otros, con tecnología de impresión en 3D con un lujo de detalles digno de fotografiar para guardar de recuerdo.