Pastor ofrece casi 11 millones para zafar de varias estafas

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pastor de la iglesia evangélica, ‘El Sheddai’, en Chimbas, Alberto Carlos Balmaceda, fue liberado ayer por orden del juez Roberto Montilla, luego de que el magistrado aceptara el acuerdo de reparación integral del perjuicio causado a 18 personas, que se consideraron víctimas de Balmaceda en una estafa con la venta de carpetas para barrios del IPV. El acuerdo entre el religioso y su defensor, Alejandro Castán, con el fiscal coordinador, Eduardo Gallastegui, y la ayudante fiscal, Milena Berbari (UFI de Delitos Informáticos y Estafas) contempla el pago de unos $10.952.000 en los próximos 30 días. Y una casa como garantía en caso de no abonar ese dinero. El acuerdo fue oficializado a pesar de que varias víctimas no lo aceptaban, pues Fiscalía entendió que esa oposición no estaba fundamentada. El juez también dictó 30 días más de prisión preventiva a la otra implicada, Karen Heredia (la defiende José Tejada), vinculada a 35 denuncias (de un total de 51 personas). En su cuentas hallaron unos $21.298.000. Lo asombroso es que tras la captura de Balmaceda y Heredia, otras personas siguieron con el fraude: armaron dos grupos de WhatsApp en los que decían que Heredia los estafó pero ellos si entregaban las casas.