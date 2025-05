Pastore concentrará con el mejor equipo del mundo El jugador de la "U" vivirá una experiencia de tres días en la Selección Argentina de seven

Tiene 25 años, y desde que tenía 10 practica el rugby. Es una de las figuras que tiene el equipo de la Universidad, y la dupla técnica integrada por Matías Pallitto y Ricardo López Aragón decidió no arriesgarlo el sábado en el clásico contra el San Juan RC, porque ayer viajó a Buenos Aires para participar de una concentración con el seleccionado de Los Pumas seven. Gerónimo Pastore, quien probó con el hockey, el tenis y el basquetbol; llevado por su padre, que jugó y dirigió en la “U” se enamoró de la pelota ovalada y no la largó más.

“Estoy muy contento, esta es la primera oportunidad que tengo en un nivel mas profesional”, contó antes de viajar este estudiante avanzado de Geología, que el sábado quedó afónico de alentar a sus compañeros, en el clásico.

En el ambiente todos lo conocen por un apodo que lo acompaña de niño, “Bocha”. “Me lo puso mi abuelo materno, Rodolfo García, porque decía que mi cabeza parecía una bocha de mortadela (risas). En la cancha me dicen Gerónimo y no me doy ni vuelta”, dijo el muchacho que a los 19 años sufrió la fractura de una vértebra y debió realizar dos años de rehabilitación. “Pensé que no jugaría más, pero tuve un cuerpo de médicos y kinesiologos magníficos, que me permitieron volver a competir”.

Desde 2023 integra el primer equipo de los Universitarios, y su contacto con Santiago Gómez Cora, entrenador de los Pumas 7s, fue el año pasado, cuando dio unas charlas en San Juan y observó algunos jugadores en un par de partidos que se realizaron. “Nos contó que invitaría a algunos a concentraciones para ir renovando el plantel. A fin de año nos citó a mí y a Bautista Scadding, pero no pude ir porque me había lesionado un tobillo jugando el Seven de la República en Paraná”, agregó.

Comentó que todos los técnicos que tuvo le dejaron algo. “Nos enseñaron mucho, Ricardo “Lechón” Marinelli, fue un maestro desde lo humano y como preparador físico al ‘Negro Charly’ (Carlos Muñoz)”, solo tengo palabras de agradecimiento para todos”.

El equipo de Los Pumas 7s, como la de “Scaloneta” en el fútbol lidera el ranking mundial de selecciones. Gerónimo considera esta citación como una oportunidad única para entrar pisando fuerte en los estamentos mas altos del rugby. “El seven mantiene el espíritu del rugby 15, pero es muy diferente en habilidades e intensidad, espero estar a la altura”, cerró el “Bocha”.