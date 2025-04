Peñaflor y Árbol Verde, en una final entre dos que saben de vueltas Este sábado, desde las 16,15, se jugará en el Bicentenario de Pocito el partido decisivo de la edición 2025 del torneo más federal de la provincia.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una final es historia aparte. Ganarla es quedar en la historia y por ese premio, el sábado en el Bicentenario Atlético Peñaflor y Arbol Verde de Jáchal estarán mano a mano, claro que con su foja de servicios a cuestas que hablan de muchas vueltas, de muchos momentos de glorias. Entre los dos, acumulan 13 de las 53 ediciones de la Copa de Clubes Campeones. Peñaflor, pese a que desde 1999 no volvió a ganarla venciendo a Sportivo Los Berros, hilvanó una serie demoledora en la década del 90 para llevar su cuenta a 8 copas. Arbol Verde, por su lado con 5 conquistas, ganó su última Copa en 2006 pero viene con sangre en el ojo tras haber perdido la final de la edición 2024. Será una definición entre dos que se acostumbraron al protagonismo y hoy van por la gloria. Peñaflor jugó su última final en 2001 y la perdió. Fue precisamente contra otro club jachallero, Deportivo La Estrella y desde ahí, el Canario de San Martín empezó a incursionar en los viejos Regionales, en los Argentinos B para dejar de lado la Copa de Campeones. El año pasado, por el Regional Federal Amateur de AFA, Peñaflor se enfrentó en la fase clasificatoria con Arbol Verde. En la primera rueda, fue triunfo jachallero por 1-0 y en la segunda, victoria de Peñaflor por 3-0. En la Copa de Campeones, nunca se toparon. Ahora, será por la corona.

Revancha. Arbol Verde tiene clavada la espina de la final perdida del año pasado. Ahora, irá por su desquite para ascender en el historial de la Copa.

Arbol Verde perdió la final del año pasado con San Martín de Rodeo y esa herida aún esta abierta. El Verdolaga hace casi veinte años que no gana la Copa de Campeones tras aquella conquista del 2006 cuando venció a Colón de Caucete. Desde ahí, fue protagonista permanente pero no pudo volver a dar una vuelta olímpica. Los dos hace rato que no festejan pero saben de qué se trata. Peñaflor, dirigido por Ariel Antonio Aguero, irá por esos viejos laureles que lo pusieron en la cima del mapa del interior sanjuanino. Arbol Verde, de la mano de Sergio Fonzalida como entrenador, tratará de cerrar la herida del año pasado y meterse en el segundo escalón de los más ganadores.