Peralta corre por su sueño El triatleta sanjuanino es muestra de la pasión que genera un deporte especial.

Será su cuarto Ironman. Desde aquel largo paréntesis por la pandemia, el triatleta sanjuanino Maximiliano Peralta -31 años- decidió recuperar el tiempo perdido, sabiendo que hacer triatlón no es sencillo para nada, que implica sacrificios físicos, mentales y económicos. Que no se puede aflojar nunca y que a pesar de todo, siempre hay que seguir. Hoy, en la semana previa al Ironman 70.3 en Punta Negra, el profe de Educación Física que pidió una licencia deportiva para poder enfocarse en este tramo final, sabe que todos esos sacrificios valen la pena. El, como lo dijo, corre por sus sueños y a eso, no hay dinero que lo compre.

A fondo. El rendimiento en la bicicleta es clave para llegar entero a pedestrismo.

Peralta estará en la categoría 30-34 y el objetivo inicial es mejorar el quinto puesto de la edición 2024 dentro de su categoría, donde largaron más de 100 triatletas. Ahora, con 1.300 inscriptos, Maxi sabe que la competencia será más exigente pero apuesta a su preparación física y mental.

‘La preparación física demanda una planificación acorde a la realidad de cada atleta. Yo he estado en competencia, corriendo el calendario sanjuanino y nacional, así que no fue tan largo el período. Con 12 semanas intensas creo que llego en óptimas condiciones. Estas dos últimas semanas han sido de mucha ansiedad y el papel de la sicología deportiva ha sido clave. En contención, en orden. Así que estoy ya en los detalles finales, sabiendo que los nervios están, como siempre pero en forma positiva’, contó Peralta.

Desandando ya la semana más intensa desde lo anímico, Peralta resume su felicidad en una frase: ‘Soy un privilegiado que corre por su sueño’.

Listo. Peralta hizo una preparación de 12 semanas para llegar a su cuarto Ironman impecable. Será un desafío que grafica cómo y cuánto se sacrifican los triatletas de San Juan.

> La fortaleza mental es clave

Peralta contó toda su preparación en su Instagram y Tik Tok y quienes lo siguen en Instagram: _maxiperalta3 y TikTok: @maxi.peralta1 pudieron ver todo su sacrificio para llegar a este momento. Metido ya en los aspectos logísticos de un deporte que no es sencillo de absorver, Maxi admitió que varias veces casi le ganó la frustración: ‘Es complejo poder absorver particularmente todo lo que un triatlón internacional exige. Yo soy docente y en mi caso, no tengo auto, no tengo casa, no me sobran recursos. Cuando uno está cansado y ve que no hay mucho, se cae pero en este deporte la fortaleza mental es la que te ayuda a intentarlo una vez más. Y así, es como se pudo resolver esta participación. Con mucho amor propio’ resumió Peralta ansioso ya por largar.

> Comienza la agenda del Ironman

Hasta hoy se llevará a cabo el armado de la Expo y la acreditación de los competidores, con horario de cierre a las 21. En tanto que a las 20 se realizará la charla para voluntarios en el estadio Cantoni. El jueves 3, la Expo abrirá sus puertas a las 11, y a las 15 se hará el reconocimiento del circuito de ciclismo. El viernes 4 será una jornada intensa: a las 11 reabrirá la Expo y, por la tarde, el ex Puma Felipe Contepomi visitará el evento. A las 16:30 a 20, en el Salón Camus, se desarrollarán charlas de liderazgo con figuras destacadas como Ramón Sánchez, Omar Rodríguez, entre otros. El cierre del viernes incluirá una recorrida por el centro logístico de Ironman 70.3 a las 20, y el Sunset Expo Ironman, con música de DJ, tango fusión a cargo del Ballet municipal y el show de Donaires. El sábado 5 será el turno de los más pequeños con el Ironkids, cuya concentración será a las 10:30 en la Plaza Seca. La Expo cerrará oficialmente a las 20.