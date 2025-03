Perpetua por robar y haber matado a tiros, en banda, a un albañil hace unos 10 años Esteban Exequiel Herrera manifestó sus condolencias a la familia de la víctima y negó ser autor. El juez adhirió al pedido fiscal.

‘Le doy mis condolencias a la familia del difunto -Marcelo Omar Godoy, 44 años-, diciéndoles que lo siento mucho. Pero yo no estuve ahí, yo no lo asesiné. Lamentablemente estoy en shock con esta situación, no tengo más que agregar’. Con cara de preocupado, Esteban Exequiel Herrera (30 años, alias ‘Gordo’), buscó ayer que instalar en el juez Juan Bautista Bueno (Sala I, secretaría de Patricia Katuchin) la idea de que no había sido parte de la banda que, sobre las 21,30 del 25 de mayo de 2015, en San Martín, atacó a un albañil para robarle su moto y otras cosas (se cree fueron por la indemnización que cobró por un accidente) y lo ultimó de cinco disparos (de su cuerpo extrajeron tres plomos) cuando se resistió. Pero el magistrado dio muestras claras de haber adherido al planteo del fiscal, Daniel Galvani, y lo condenó a prisión perpetua porque consideró que formó parte del grupo de asaltantes que perpetraron un robo agravado (por ser en poblado y banda) y por el homicidio de ese hombre, también agravado por haber sido premeditado por dos o más personas y porque el crimen fue la manera de asegurarse la impunidad en la sustracción de las cosas de la víctima.

El defensor oficial, Marcelo Salinas, había cuestionado el alegato fiscal. ‘La acusación es una suposición de cómo sucedieron los hechos. El hecho que describe el fiscal no se probó. ¿Quién fue el que disparó el arma? ¿Cuántas armas hubo? ¿Cuántas personas atacaron a Godoy? ¿Qué pasó con la moto, el dinero, las prendas de vestir que supuestamente le faltaban a la víctima según su hermano? Ninguna de estas preguntas tuvo respuesta, no se pudo determinar concretamente cuál fue la conducta de Herrera’, dijo el defensor, que ahora podrá reclamar ante la Corte de Justicia.

Para el fiscal, sin embargo, un hermano de la víctima reconoció a Herrera como el que conducía la Yamaha 125cc de su hermano aquella noche, acompañado por otros dos sujetos que le dispararon cuando él los atacó a hondazos. Que Herrera fue parte de la banda también se probó -dijo- por los vecinos de la Villa Lucrecia, en Chimbas, que lo vieron bajar del Renault 6 de su cuñado con otros cómplices, ya condenados. O por los testigos que recibieron partes de la moto robada.

Herrera es el penúltimo condenado por ese caso, pues aún sigue prófugo Jesús Cortez.

Los demás habían recibido castigo al cabo del primer juicio por el caso. Son Esteban Daniel Salinas (29) y osé Alfredo Palacios (28 años, considerado partícipe principal) y Alexis Exequiel Benegas (30 años, hijo de un policía) que también recibieron perpetua por coautoría en el ataque letal. Y José Alfredo Palacios, un joven de 28 considerado partícipe principal, pues condujo el Renault 6 en el que se trasladó la banda desde Chimbas hasta San Martín.

Le pareja de Palacios y hermana de Herrera, Aldana, había recibido 12 años por participación secundaria en el hecho.

En el primer juicio contra estos implicados, al menos dos de los imputados habían dicho que Herrera empuñó el arma y mató a tiros a Godoy cuando se le fue encima para evitar que le robaran.