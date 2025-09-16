Piden 14 y 12 años de pena para 2 hermanos por ‘violar’ a una mujer con discapacidad

Una pena de 14 años para Mauricio Eduardo Robles (46) y 12 años de castigo para su hermano, Daniel Fernando (56), por considerar que, al cabo de la investigación, se reforzaron y confirmaron las sospechas contra ambos por un delito grave: haber violado durante más de un año a una mujer de 58 años, con hipoacusia bilateral y retraso mental moderado, cuando iba a realizar tareas de limpieza una vez por semana a la casa de ambos, en Capital. Para Fiscalía se probó que los ataques se perpetraron mediante amenazas, como la de no pagarle si no accedía, dijeron fuentes judiciales.

Esos castigos, por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, es lo que esperan obtener al cabo de un juicio la fiscal coordinadora, Valentina Bucciarelli, y la ayudante fiscal, Victoria Ruiz (UFI ANIVI).

Sin embargo, recién hoy se sabrá si prosperará o no el pedido de Fiscalía de cerrar la investigación y pasar el caso a juicio, porque el defensor de ambos imputados, Eduardo Sait, se opuso a que el caso llegue a esa instancia.

‘Hay prueba contundente de que no cometieron delito. La denunciante describe una maniobra o agresión sexual que usualmente deja lesiones, pero el médico legista no detectó ninguna. Además no está probada su capacidad restringida o su discapacidad, porque solo se cuenta con un certificado médico que necesita ella para cobrar su pensión, pero no hay un examen interdisciplinario que determine porcentajes o niveles de discapacidad’, dijo Sait.

Según la Defensa, pudo existir alguna motivación económica tras la denuncia contra sus clientes, pergeñada por la pareja de la denunciante. Y precisó que uno de los hermanos de esa mujer, aseguró haberle escuchado decir que ‘cobraría mucha platita’ por este caso.

Los hechos habían sido denunciados el 10 de diciembre de 2024. Al día siguiente, ambos sospechosos fueron detenidos a pedido de Fiscalía, pero dos días después fueron excarcelados y desde entonces siguen libres.