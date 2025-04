Pidieron a San Expedito que el nuevo Papa continúe los pasos de Francisco Fue ayer durante la procesión en honor a este santo que congregó a unos 4.000 devotos.

Como desde hace 15 años, la florista Rosario Quiroga llegó desde su Catamarca natal para adornar la imagen del santo con flores que donaron sus devotos en aquella provincia. Pero esta vez no sólo fue para agradecerle por las bendiciones recibidas, sino para hacerle un pedido especial: que el nuevo Papa siga los pasos de Francisco. Y varios de los 4.000 fieles participaron ayer de la procesión de San Expedito con el mismo deseo. Fue en el santuario de Bermejo, Caucete, donde se realizaron las Fiestas Patronales en su honor.

‘Le pido a San Expedito que interceda para que el Papa que suceda a Francisco siga sus pasos y mantenga la humildad que lo caracterizó. Esa humildad que lo hizo llegar a los más necesitados de todo’, sostuvo Rosario Quiroga, mientras adornaba la imagen de San Expedito con flores.

Diseño. Rosario Quiroga, florista de Catamarca, ornamentó con flores rojas y blancas la imagen de San Expedito, formando las palabras fe y paz.

Lucía García llegó desde San Carlos, provincia de Mendoza, para participar de la procesión y pedirle al santo no sólo que proteja la salud de todos sus seres queridos, sino que también el sucesor de Francisco mantenga su legado que se enfocó en escuchar a todos. ‘Lo que más me conquistó del papa Francisco es su acercamiento a los jóvenes y de hacerlos sentir importantes y capaces de lograr grandes cambios. Espero que su sucesor no corte ese diálogo tan hermoso con la juventud de todo el mundo’, dijo la devota de la vecina provincia.

Bendiciones. Ayer hubo sacerdotes en diferentes sectores del santuario en Bermejo bendiciendo con agua bendita a cada devoto que se acercó.

En la procesión de ayer también participó un contingente que llegó desde La Rioja. Y si bien cada integrante trajo su pedido particular a San Expedito, todos se unieron también en un único pedido. ‘Todos le suplicamos a nuestro santito que nos conceda la gracia de que el nuevo Papa no se aleje de las enseñanzas de Francisco. Que les siga dando prioridad y escuchando a los pobres, a los afligidos y a los que son minoría. Estos valores fueron los que transformaron la Iglesia para hacerla una institución de puertas abiertas. Y no queremos que haya un retroceso’, dijo Sonia Vera.

Irma Mercado, de Sarmiento, también siente que Francisco transformó la Iglesia. Por eso oró a San Expedito para que el nuevo Papa no cambie lo heredado.

Tras la procesión de las 11, se celebró misa en el Santuario de Bermejo. Mientras que a las 15,30 se volvieron a realizar las dos actividades para los devotos que no pudieron llegar a las celebraciones que se llevaron a cabo en la mañana. Las Fiestas Patronales en honor al santo cerraron con una última misa, a las 18.

Algunas postales

El recibimiento

Jóvenes pertenecientes al Santuario de San Expedito recibieron a los devotos informándoles los horarios y el desarrollo de las diferentes actividades religiosas programadas en el marco de las Fiestas Patronales.

Rendición de cuentas

Tras la misa de las 9, los sacerdotes le contaron al público en qué se invirtieron los $20 millones que donó un sanjuanino y que lo recaudado con la venta de números de la rifa se usará para comprar el machimbre para techar el nuevo templo.

Devoción sin límites

Entre los miles de devotos que participaron ayer en la mañana en la procesión en honor a San Expedito, hubo feligreses que llegaron desde las provincias de Mendoza, Córdoba, La Rioja y Catamarca. También de diferentes comunas.

Gauchos de fe

Gauchos de agrupaciones de Caucete también participaron de la procesión en honor a San Expedito. Al inicio marcharon adelante del contingente, pero luego salieron del camino para ubicarse detrás de los devotos para escoltarlos.