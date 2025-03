Apuestan a un plan municipal para reinsertar a los violentos Es gracias al programa 'Nuevas Masculinidades' que lanzó el municipio de esta comuna.

Jorge (nombre hipotético) no conoce otro lenguaje que no sea la violencia. Creció siendo testigo de la agresión física y psicológica de su padre hacia su madre. Formó una familia, pero tiene prohibido acercarse a su pareja e hijos por maltratarlos. Actualmente forman parte del programa ‘Nuevas Masculinidades’ que puso en marcha el municipio de Pocito para ayudar y contener gratis a los hombres agresores que buscan regenerarse.

Desde que se puso en marcha la Direccion de la Mujer, Género y Diversidad, en el municipio de Pocito, se buscó contener a todas las partes involucradas en los casos de todo tipo de violencia. Es por eso que se comenzó a trabajar con los hombres que maltratan a las mujeres con el objetivo de que se regeneren. Esta es la principal propuesta del nuevo programa municipal ‘Nuevas Masculinidades’ que ya cuenta con la participación de 10 victimarios. ‘Nuevas Masculinidades se trata de un dispositivo psico-socio-educativo para varones que busca transformar las percepciones y los comportamientos violentos y naturalizados, promoviendo la igualdad de género y las relaciones respetuosas. Al igual que para las mujeres ofrece un equipo interdisciplinario para ayudar a los hombres a salir de la violencia’, dijo Romina Salica, licenciada en Trabajo Social y directora de Mujer, Género y Diversidad, de Pocito.

La licenciada sostuvo que Pocito es el primer municipio en brindar este espacio para los agresores que son derivados por el Juzgado de Paz del departamento. Destacó que de no existir este programa de asistencia gratuita, igual deberían, por mandato judicial, recurrir a la ayuda profesional para regenerarse, pero en forma particular. ‘El proceso de regeneración es lento, pero no imposible. Hay varones que están en el programa, pero que aún no logran asumir que son agresores porque tienen la violencia naturalizada. Cuando ingresan al programa inician la terapia individual. Luego pasan a los talleres grupales’, explicó Salica.

La funcionaria agregó que paralelamente se sigue trabajando con las mujeres y con los hombres que se perciben mujer y que son víctimas de violencia de género. Pero de manera organizada para que las víctimas nunca se crucen con los victimarios.

En cuanto al perfil de los asistentes al programa, Salica dijo que se trata de varones de entre 18 y 40 años, de distintas clase social y realidad. ‘Trabajamos principalmente con varones de 18 hasta 40 porque son los que están a tiempo de regenerarse y salir de la violencia, aunque también asistimos a menores o mayores que requieran de nuestra ayuda’, sostuvo.

> Más asistencia

La Dirección de Mujer, Género y Diversidad, de la Municipalidad de Pocito cuenta con una línea telefónica que funciona las 24 horas del día durante todo el año, y al que se puede llamar ante cualquier caso de violencia. El número es 2646723212.