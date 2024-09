Pocito: el acoso sexual callejero ya es una contravención y tendrá castigo El nuevo Código de Faltas vigente en este departamento contempla sanción con multas de hasta $1 millón a quienes lo cometan.

El municipio de Pocito puso en marcha el Juzgado de Faltas y Convivencias y entró en vigencia el nuevo Código que sentará precedente. Contempla la sanción del acoso sexual callejero con multas de hasta $1 millón. Así lo dijo Sergio Martín Escamilla, juez a cargo del mismo, quien agregó que Pocito hace punta con el castigo de esta contravención, ya que no rige ni en otros departamentos ni en la provincia.

El acoso sexual callejero es una de las figuras nuevas que incluye el Código de Faltas de Pocito y forma parte de un capítulo dedicado a la ‘protección y cuidado integral de la persona’. Y la sanción para esta contravención contempla el pago de una multa que va de $50.000 hasta $1 millón. ‘Es una multa alta porque la escala de valores que establecimos cuando confeccionamos el Código es alta. Esto se debe a que le queremos dar mucha importancia al cuidado de la persona, por eso se contempla la sanción al acoso sexual callejero que no figura en los Códigos de Faltas de otros departamentos ni en el provincial. También queremos destacar que este Juzgado no será un mero ente recaudador, sino que busca solucionar los problemas vecinales, no castigando ni sancionando, sino tratando de recomponer las situaciones conflictivas a través de instrucciones especiales que aparecen en el Código’, sostuvo Martín Escamilla.

Estas instrucciones especiales, según el juez, son la conciliación, la mediación y el acuerdo que también se aplicarán en la figura de acoso sexual callejero. Explicó que tras la denuncia de esta contravención, del inicio del proceso judicial y de establecer la culpabilidad del denunciado, la sanción puede consistir en obligarlo a participar, por ejemplo, de un programa de la Dirección de la Mujer con el objetivo de que comprenda el alcance de su acción y el daño que puede generar. ‘La multa es la sanción principal por acoso sexual callejero, pero si se determina que esta infracción es corregible porque el denunciado realmente no sabe que es una falta ni comprende el daño ocasionado, se pueden aplicar otras sanciones como la participación en diferentes programas con perspectiva de género y a cargo de personal capacitado. En caso de que el denunciado se niegue a participar o de que reincida, se multa’, explicó el juez.

Según el Código de Faltas de Pocito, se entiende por acoso sexual callejero a ‘las agresiones físicas, verbales y/o gestuales de contenido obsceno en contra de quien no consiente dichas acciones’. Pero también entran en esta figura los piropos sostenidos en el tiempo y que se convierten en un hostigamiento para quien los recibe. ‘Hay acoso sexual callejero cuando las agresiones son sostenidas en el tiempo y causan un daño, y también porque la víctima puede identificar a su agresor. No así en una situación ocasional donde una mujer recibe algún piropo o comentario obsceno que algún desconocido que se encontró en la vía pública le dijo al pasar y por única vez’, sostuvo Martín Escamilla.

En cuanto al procedimiento, el magistrado dijo que se inicia cuando la víctima hace la denuncia, tanto en el Juzgado como en una Comisaría. Debe presentar obligatoriamente su DNI, ya que no se recibirán denuncias anónimas, y alguna prueba si la tiene. El Juzgado deriva esa denuncia a los inspectores municipales quienes serán los encargados de llevar adelante la investigación para determinar un caso de acoso sexual efectivo. Ante un resultado positivo, será el juez quien aplicará la sanción tras evaluar la gravedad de la situación. ‘En el Código también está contemplada la falsa denuncia como una contravención que tiene sanción. Por eso el denunciante debe presentar obligatoriamente su DNI porque a veces, por venganza o generarle un mal al otro, se lo denuncia sin razón. Buscamos que los vecinos tomen en serio el accionar del Juzgado, en un marco de respeto y tolerancia’, dijo el juez.

Detalles sobre el Código de Faltas

Para confeccionar el Código de Faltas y Convivencias de Pocito se conformó una comisión integrada por el personal del Juzgado (juez a cargo, secretario administrativo y secretaria letrada), el Concejo Deliberante de Pocito y los asesores de los concejales. Este Código legislará sobre 4 temáticas principales que son el medioambiente, salubridad, tránsito y protección y cuidado integral de la persona. Y bajo la impronta de lograr un departamento ordenado y con una convivencia pacífica, basado en el respeto al otro y la tolerancia.

El código ya entró en vigencia, y esta semana el Juzgado iniciará una campaña de difusión para que todos los vecinos conozcan su contenido. El personal judicial se reunirá con los presidentes de todas las uniones vecinales y representantes de las Cámaras de Pocito para organizar reuniones en sus sedes y poder visitar el lugar para hablarle a la gente sobre el Código y disipar dudas.