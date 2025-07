Por el frío, más personas se alojan en los refugios estatales y llegan a casi 80 Estos lugares permanecerán abiertos durante toda la jornada, al menos esta semana.

Debido al frío extremo que se registra en la provincia desde el fin de semana pasado, más personas se alojan en los refugios estatales y llegan a casi 80. Si bien creció la demanda, los refugios Papa Francisco y Madre Teresa de Calcuta no colapsaron y aún tienen disponibilidad para albergar a más gente en situación de calle. Así lo dijo Lorena Acosta, directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, quien agregó que, al menos por esta semana, los refugios permanecerán abiertos durante toda la jornada y se continuará con la asistencia de comida y abrigo para quienes opten quedarse en la calle. Cabe recordar que estas medidas se empezaron a implementar el domingo pasado ante las bajas temperaturas.

En la calle. Personas en situación de calle o que trabajan en la calle durante la noche, son asistidas con abrigo y comida por el Ministerio de Familia.

Entre el domingo pasado y ayer, fueron 6 las personas nuevas que recurrieron a los refugios estatales para protegerse del frío, elevando a 77 el total de huéspedes que actualmente ocupan estas instalaciones. De esta manera, el cupo de 40 camas en el Papa Francisco quedó cubierto, mientras que en el Madre Teresa de Calcuta aún hay 8 lugares disponibles, ya que la ocupación actual llega a 37 huéspedes y tiene espacio para 45. En cuanto a la movilidad que se registra, 20 de las personas que se hospedan en el Papa Francisco se retiran durante el día para hacer changas y vuelven a la tarde noche para pernoctar. Mientras que en el Madre Teresa de Calcula son 7 las que se van y vuelven. ‘Hemos habilitado espacio para 20 camas más en el refugio Papa Francisco, para que más personas puedan protegerse del frío y tener acceso a desayuno, almuerzo, merienda y cena’, dijo Acosta.

La funcionaria agregó que desde el sábado a la noche, se realizaron operativos callejeros para asistir a las personas en situación de calle que no quisieron trasladarse a uno de los refugios. En total fueron 5, y se las asistió con comida caliente, ropa de abrigo y frazadas. A ellos se sumaron 15 individuos más que trabajan en la Terminal pero, aunque no tienen casa, no están en situación de calle ya que se hospedan con familiares y amigos. A ellos se les brindó la misma asistencia, igual que a otras 3 personas más, en una situación similar, que trabajan detrás de la feria municipal.

Acosta agregó que también se asistió con mercadería, abrigo y demás elementos a 5 familias que tienen casa, pero que viven en situaciones ‘muy precarias’, 2 de Albardón y 3 de San Martín.

En los refugios. Más hombres en situación de calle se alojan en los refugios donde comen y tienen acceso a una cama y a ambiente climatizado.

Si bien estos operativos de asistencia y la apertura de ambos refugios durante las 24 horas (antes abrían de 17 a 10) fueron medidas excepcionales ante el pronóstico de frío extremo, desde el Ministerio de Familia se decidió extenderlas. ‘Tanto la apertura de los refugios durante todo el día como los operativos de asistencia en la calle se seguirán realizando, al menos, durante esta semana’, dijo Acosta.

La funcionaria agregó también que el balance de estas medidas es positivo, ya que no sólo se pudo contener a más gente, sino que se logró convencerla de que necesitaba protegerse del frío, al menos durante la noche. Si bien no todas las personas en situación de calle decidieron trasladarse a un refugio, sí recibieron la asistencia ofrecida, actitud que no siempre tienen.

Acosta detalló que cada persona al ingresar a uno de los refugios, si lo necesita, recibe ropa de abrigo como zapatillas, campera, medias, guantes, gorro y bufanda y elementos de higiene personal, tales como jabón, shampoo y máquina de afeitar. También se le asigna una cama con frazadas y acolchado, y un espacio de guardado de sus pertenencias que, por razones de seguridad, son detalladas en un acta formal.