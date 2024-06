Por la crisis, jóvenes buscan carreras más cortas y con rápida salida laboral Es lo que se observó ayer durante la primera jornada de las Ferias Educativas organizadas por la UNSJ y la UCCuyo.

Leandro González dijo que lo único que tiene en claro es que no sabe qué estudiar tras egresar del secundario que cursa en el Colegio Pedro Álvarez, de Pocito. Sostuvo que debido a la crisis y a la incertidumbre se le hace muy difícil elegir una carrera, aunque se enfocará en las de corta duración y con rápida salida laboral. Esta es la situación que enfrenta la mayoría de los estudiantes que ayer participaron de la primera jornada de las Ferias Educativas de la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo. Por este motivo también dedicaron gran parte de la visita a averiguar sobre las becas que ofrecen ambas instituciones. Las Ferias continúan hoy.

UNSJ. Los alumnos secundarios que participaron de la Feria Educativa visitaron los stands de

todas las carreras para averiguar sobre su duración y salida laboral.

A Catalina Gómez, del Colegio Fray Mamerto Esquiú, le gusta “mucho” la Licenciatura en Recursos Humanos que se dicta en la UCCuyo, pero sabe que sus padres no están en condiciones de pagar una carrera privada. Por eso se interesó en Diseño Gráfico, de la UNSJ, por su “rápida salida laboral”. “La crisis puede más que la vocación, pero no que las ganas de estudiar. Por eso me interesé en Diseño que dura 5 años pero que permite trabajar en el rubro mucho antes de graduarte”, dijo la estudiante.

Y son varios los alumnos que se resignan a dejar de lado su vocación por cuestiones económicas. Al menos eso es lo que pudieron observar en el stand de Orientación Vocacional en la Feria de UNSJ. “Muchos chicos nos plantearon esta problemática, entonces tratamos de ayudarlos a elegir una carrera que se ajuste lo más posible a su vocación y a su realidad económica. Además, les explicamos que antes de elegir tengan en cuenta todas las becas que ofrece la universidad para que puedan cumplir sus sueños. Y que analicen bien toda esta información antes de elegir”, dijo Micaela Rivas, del stand mencionado.

UCCuyo. En la Feria Educativa los estudiantes pudieron vivenciar las carreras a través de simulaciones, como sucedió en el stand de Criminalística, donde simularon un asesinato.

La misma situación se repitió en la Feria Educativa de la UCCuyo, donde, según los organizadores, este año contó con un mayor movimiento de estudiantes que el año anterior. Guadalupe Díaz, de la Secretaría de Extensión, dijo que hubo colegios esperando a que abriera la Feria para ingresar a recorrerla. “Los chicos atraviesan una realidad muy difícil, pero lo positivo es que tienen muchas ganas de estudiar. Por eso no sólo se enfocaron en averiguar sobre el sistema de becas que ofrece la Universidad, sino también en las carreras nuevas y con rápida salida laboral como son Criminalística, Obstetricia y Educación Física. Y tratamos de que en la Feria puedan vivenciarlas para ayudarlos a elegir”, dijo la mujer.

En este sentido, Díaz agregó que este año la Feria Educativa de la UCCuyo incluye simulación en los stands de la mayoría de las carreras. Es por esto que en el puesto de Derecho se simula un juicio, en el de Ciencias Químicas, varios experimentos, y en el de Criminalística, un asesinato, entro otras propuestas.

> Siguen las ferias

La Feria de la UNSJ continúa hoy en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM), en Rivadavia, de 10 a 18. También sigue la Feria Educativa de la UCCuyo, en el SUM, en el horario de 10 a 20, incluyendo una feria de alumnos emprendedores.