Por otra victoria para fortificarse El Verdinegro, que viene de ganarle a Rafaela, recibe a Brown de Puerto Madryn y sueña con protagonismo.

El domingo pasado rompió una racha para nada favorable. Ganó después de siete fechas. Y lo hizo jugando como local, lo que es aún más reconfortante. Con un montón de empates a la rastra nunca había salido del grupo de los que clasifican al Reducido, pero aquella victoria ante Rafaela de hace uno días lo catapultó al tercer puesto de las posiciones en la Zona A de la Primera Nacional de fútbol. Pues bien, es tarde (desde las 16) será otra vez local en el “Hilario Sánchez” de Concepción recibiendo a Brown de Puerto Madryn. No será un choque sencillo -como no lo es ninguno en esta categoría- pero el envión del triunfo pasado llevó a que el plantel tenga los ánimos altos, por lo que soñar con otro triunfo no es imposible.

El equipo patagónico también llega entonado porque en la fecha anterior le ganó, en su cancha, a Arsenal por 2-0 lo que significó una inyección de positivismo, porque salió de los que están bien en el fondo para conformar un nutrido grupo de equipos que buscan sumar puntos desesperadamente.

El equipo de Raúl Antuña prácticamente no hará variantes con respecto al choque anterior. Frente a Rafaela ganó con goles de Tomás Fernández y Santiago López García. Fue efectivo pero por momentos el rival se lo llevó por delante. Como la defensa respondió el tema no pasó a mayores. El “Purruco” seguramente habrá ajustado algunas piezas entresemana buscando mejorar en lo que falló.

De ganar, el Verdinegro alcanzará en la vanguardia de la tabla de posiciones a su tocayo tucumano aunque este jugará un par de horas después frente al peligroso All Boys. Hoy, en Concepción, será un tarde interesante para decir presente. Completarán la jornada de hoy por la zona A: San Miguel-Güemes (15.30), Estudiantes (BA)-Patronato (15.30) y Arsenal-Agropecuario (15.30).