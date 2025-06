Porque Brasil si y Argentina no Boca y River fracasaron en su experiencia mundial, desnudando sus limitaciones.

El Mundial de Clubes dejó algunas dolorosas conclusiones, como que la diferencia entre equipos sudamericanos y europeos no es tanta como se creía en la previa, pero también evidenció que el potencial de algunos brasileños está lejos de ser alcanzados por Boca y River, que quizá por rendimiento no son los mejores del país en la actualidad; sin embargo, sí son de los que más se espera a nivel continental por historia y billetera, aunque vale mencionar que en este último aspecto corren con desventaja con respecto a los competidores de Brasil. El Xeneize fue el primer club de este continente en despedirse de la competición en Estados Unidos luego de igualar en la última fecha por 1-1 ante Auckland City y no conseguir el milagro, ya que en el otro duelo Benfica derrotó a Bayern.

Ahora se sumó el Millonario luego de caer por 2-0 frente a Inter. Si bien el equipo de Marcelo Gallardo se quedó afuera con cuatro puntos, dos más que los de Miguel Russo, el grupo para el equipo de Núñez parecía un poco más accesible porque hizo los deberes y venció a Urawa Reds en el debut, pero el empate ante Monterrey en la segunda fecha lo complicó, pese a que River había sido mejor en el desarrollo del juego. La diferencia en el grupo la hizo el conjunto mexicano que igualó por 1-1 contra el subcampeón de la última Champions.

Decepción. Marcelo Gallardo prometía mucho más con este River pero terminó pronto todo.

Mientras Boca y River atravesaron todo ese periplo, Palmeiras fue mejor que Porto aunque no pudo ganarle, pero luego venció a Al-Ahly y empató con Inter Miami, por lo que pasó sin problemas. Botafogo fue el más sorprendente ya que superó al París Saint-Germain, vigente campeón de Champions, por 1-0 y se metió en octavos tras perder solo por la mínima contra Atlético de Madrid. Lo mismo sucedió con Flamengo, que le ganó el grupo a Chelsea después de derrotarlo por 3-1 y Fluminense, que fue al que más le costó, logró igualar con Borussia Dortmund en la primera y pudo avanzar de ronda.

Es cierto que no todos brillaron y el Flu parece ser el que peor parado llega a esta instancia decisiva, pero también es una realidad que ante las adversidades y el poderío de los europeos, los brasileños lograron llevarse victorias o empates, más allá de que sufrieron el dominio y las embestidas de los rivales. En cambio, Boca, especialmente, no pudo mantener la ventaja contra Benfica ni tampoco Bayern, ahí estuvo la gran diferencia entre los resultados de argentinos y brasileños. Lo mismo le ocurrió a River, que hizo un gran primer tiempo frente a Inter, pero al final terminó pesando el poderío del equipo europeo. Entonces, Brasil si y Argentina no.

> GRUPO G

El City no tuvo piedad con la Juve

En la última jornada de la fase inicial, el Manchester City goleó 5-2 a la Juventus en el último partido del Grupo G del Mundial de Clubes FIFA. Tras este contundente resultado deportivo, el conjunto comandado por el entrenador español Pep Guardiola se quedó con el primer lugar de su grupo y clasificó a los octavos de final. En donde deberá enfrentar al segundo equipo del Grupo H, el cual se definirá esta noche con los partidos entre Al Hilal y Pachuca; y Red Bull Salzburgo y Real Madrid.

Los cinco goles fueron convertidos por Jéremi Doku, Pierre Kalulu(en contra), Erling Haaland, Phil Foden y Saviho. Por otra parte, los dos tantos del elenco italiano llegaron de la mano del mediocampista Teun Koopmeiners y el centro delantero Dušan Vlahović.

Por su lado, Al Ain venció por 2 a 1 al Wydad Casablanca en el estadio Audi Field de Washington DC y se despidió con tres puntos.