Potente y emotivo adiós El Festival internacional de Coros concluyó anoche en el Auditorio Juan Victoria, con todos los coros cantando juntos, en una sonora postal para el recuerdo.

Con un imponente concierto de clausura que tuvo lugar anoche en el Auditorio Juan Victoria -protagonizado por unas 400 voces al unísono- llegó a su fin el Festival Internacional de Coros San Juan Canta 2025. La gala, con todos los participantes de esta edición, fue el momento más celebrado desde el punto de vista artístico, dadas también las características de la sala. Pero el encuentro, que contó con el apoyo de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia, dejó huella en cada pasaje y experiencia compartida a lo largo de varias jornadas, entre conciertos al aire libre, presentaciones en escuelas departamentales, charlas de formación y clases magistrales de la mano de destacados directores.

La música coral en todo su esplendor. Unos 400 coreutas subieron al escenario del Auditorio Juan Victoria para protagonizar el momento artístico más impactante, que incluyó la ejecución del órgano Walker y una orquesta de cámara.

En cuanto al certamen, el lunes al mediodía, en un acto celebrado en el Teatro Sarmiento, se conoció el veredicto del jurado, que dio como ganadores a los coros NAU Shrine of the Ages, Ensamble Vocal Aurigae y Municipal de Jóvenes de Córdoba. En la categoría Repertorio Coral Universal, el primer puesto fue para Coro Shrine, de la Universidad de Arizona (Estados Unidos), dirigido por Tim Westerhaus; mientras que el segundo premio fue para el coro Aurigae, de ciudad de Buenos Aires, al mando de Analía Miranda. En cuanto al segundo rubro, Música Coral Popular, el primer premio fue para los cordobeses dirigidos por Tomás Arinci y el segundo puesto lo obtuvo el elenco Shrine of the Ages, que así resultó dos veces premiado.

Además, el jurado -integrado por notables directores y académicos internacionales; y presididos por Todd J. Harper- hizo entrega de las menciones especiales: Una al Coro Femenino de Morón, dirigido por Roxana Muñoz, por la ‘excelencia interpretativa’; y otra para Lux Fulgebit, el coro de cámara dirigido por Ana Laura Rey, proveniente de Montevideo, por la interpretación del tema ‘Botija de mi país’ (de Rubén Rada en versión coral de Jorge Damseaux), como obra representativa latinoamericana durante el concurso.

Al cierre de esta edición la comunidad coral y el público disfrutaban del concierto de clausura, con el Coro José Hernández, que inició la velada con la interpretación de una obra de folklore sueco; seguido por el Brigham Young University Concert Choir (BYU), que ejecutó una pieza de corte religioso. Posteriormente hicieron sus respectivas actuaciones los ganadores del concurso, que incluyeron temas de Chabuca Granda y obras de gospel, para -finalmente- unirse al resto de los participantes del Festival, en una fantástica performance (que incluyó al órgano del Auditorio y a un grupo de cámara) comandada por los maestros Tristan Meister y T. J. Harper. Un cierre potente, a toda voz, la gran postal del San Juan Canta 2025.

NAU Shrine of the Ages obtuvo el primer premio en música coral universal y segundo en música coral popular.

El Ensamble Vocal Aurigae, logró el segundo premio en música coral universal.

