Preparan cambios en la justicia penal juvenil local para acelerar los procesos La Corte quiere que la asistencia sea rápida, en especial a los que consumen drogas.

El Poder Judicial de San Juan quiere avanzar para llevar el sistema acusatorio adversarial al último fuero donde resta aplicarlo: el penal juvenil. Espera que tenga el mismo resultado que en otros delitos, que es darles agilidad y transparencia a los procesos judiciales. Pero a la vez, creen que servirá para aplicar medidas especiales que ataquen una de las problemáticas centrales en los delitos de menores. Es que, si bien la reincidencia y reiterancia no son comunes, solo el 2 al 3% comete el mismo delito más de 3 veces, la mayoría están vinculados al consumo de drogas. De esta manera, podrán intervenir antes con medidas especiales.

Adriana García Nieto confirmó a DIARIO DE CUYO que es el siguiente plazo que tienen planificado en el ámbito del Poder Judicial. En primer lugar, será el fin de un proceso de cambio de la justicia sanjuanina hacia el sistema acusatorio adversarial. Este se puso primero en marcha en los delitos de Flagrancia y desde hace poco más de un año se usa en todos los delitos. El fuero penal juvenil es el único restante, pero se trata de un sistema “de especialidad”, dijo la cortista. Por lo tanto, resta una tarea de evaluación y deberán hacer cambios internos.

El sistema acusatorio ya demostró reducir los tiempos de los procesos judiciales y creen que sucederá también en los casos penales que involucran a menores. Además de esto, García Nieto dijo que un cambio importante será la posibilidad de avanzar con medidas especiales antes. “Permitirá poder aplicar métodos alternativos de resolución de conflicto, justicia restaurativa y otras cuestiones que coadyuvan a que este menor pueda no reiterar y recincidir”, dijo.

Algunas de estas medidas podrían ayudar en los casos de menores con consumos problemáticas. García Nieto dijo que antes también se podían aplicar, pero para hacerlo debían esperar hasta las instancias de debate y para eso “ya había pasado bastante tiempo”. En los casos que actualmente se trabajan en el sistema acusatorio, las primeras audiencias suelen ser entre las 48 y 27 horas es delito. En esta ventana podrían pedir, por ejemplo, tratamiento para el menor si sufre de adicciones a través de Niñez o Salud.

El Foro Penal Juvenil hizo estadísticas y a partir de estos el Poder Judicial decidió darle este enfoque a los cambios. Consultada sobre medidas como la baja de edad de inimputabilidad, García Nieto explicó que esos mismos datos indican que “la mirada no necesariamente viene de la mano con el proyecto de la ley nacional”. No descartó que se aplique si hay una ley nacional, pero dijo que “entendemos que hay que tener una mirada integral”.

Explicó que a nivel local ni la reincidencia (cuando se comete un nuevo delito tras una condena) ni la reiterancia (cuando se come un nuevo delito antes de tener condena) son problemas muy extendidos. “En San Juan la reiterancia es muy baja, los chicos que están dentro de un proceso penal un 12% aproximadamente vuelve a cometer un delito por segunda vez y solo un 2 al 3% son quienes lo cometen más de tres veces”, citó. A partir de estos datos dijo que si se utilizan “todas las herramientas que nos da hoy la ley de Salud Mental, las herramientas del Poder Ejecutivo, que es la autoridad de aplicación en menores no imputables, tal vez no es necesaria una modificación como la que avanza en Nación”.

Tras una serie de reuniones que hubo en 2024 dentro del Foro Penal Juvenil, determinaron algunas líneas de trabajo y aseguraron que deben continuar con el trabajo conjunto en todos los niveles del Estado. Para esto pidieron también “acortar tiempos y distancias”, entre distintos sectores. Además, al tener un proceso judicial ágil, garantizarán que cuando se pruebe el delito, podrán tener antes juicio y condena.