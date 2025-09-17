Presencia sanjuanina en los Juegos Evita

Más de 8000 participantes de las 23 provincias argentinas y la Cuidad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A), participarán de los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles, entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, en Mar del Plata. San Juan estará representada por chicos de hasta 17 años en las 36 disciplinas, 29 convencionales y 7 del deporte adaptado. La delegación sanjuanina estará integrada por 273 deportistas, 79 acompañantes y 8 personas del staff, sumando un total de 360 personas, que saldrán de nuestra provincia el domingo 28 de septiembre. El día miércoles 24 habrá una reunión informativa para los padres de los atletas, donde los coordinadores repasarán algunos aspectos respecto a la logística.