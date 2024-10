Primavera con toque especial En este recital actuará por primera vez Charlie Woodhouse, entre otras sorpresas.

Creada en 2012 bajo la dirección de Jorge Rodrigo, la Fundación Orquesta Escuela San Juan llevará a cabo su tradicional Concierto de Primavera, esta noche a las 20 hs. en el Auditorio Juan Victoria, con ingreso gratis. Tras ser reconocida el miércoles pasado por su desarrollo a la cultura y la identidad nacional en la 30ma. edición del Festival Internacional Guitarras del Mundo, en esta oportunidad, niños, jóvenes y docentes presentarán una noche de sorpresas con la actuación del violonchelista inglés Charlie Woodhouse en versión solista y quinteto, y Luciano Gutiérrez como invitado para Oblivion, de Piazzolla.

En diálogo con DIARIO DE CUYO sobre la propuesta, Rodrigo expresó que actuarán 75 talentos, entre niños y jóvenes que van de los 8 a los 18 años; además de la presencia de Woodhouse, quien también charló acerca de su trabajo como docente y su debut solista en la apertura del show con la obra Salut d’ Amour, de Edward Elgar, acompañado por los alumnos más avanzados Gerónimo y Bautista Luna, Catalina Benegas y Ana Paula Vargas, con los que seguidamente interpretará el primer movimiento del Quinteto de Schubert en Do Mayor que “es una composición muy grande e importante para las cuerdas’.

“Que Charlie esté con nosotros es posible gracias a la Ley de Mecenazgo y a que Señor González, concesionario oficial de Toyota en San Juan, nos permitió traerlo desde Inglaterra’, mencionó Rodrigo como presidente de la institución que cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y ya cuenta con 350 alumnos a lo largo de sus 9 núcleos: la Sociedad Israelita, los de los municipios de la Capital, Rawson, Sarmiento, Chimbas, San Martín, Caucete, Albardón y, desde hace 3 meses, Ullum, “con Gerónimo Luna como profesor, “por iniciativa de Golden Mining, que es la empresa que está en Hualilán, ellos compraron los instrumentos y se encargan del sueldo al docente mientras que la municipalidad pone el lugar’, añadió.

Arriba, la Orquesta Infantil a cargo de Julieta Romera. Y abajo. el conjunto de cuerdas junto a Charlie Woodhouse (el cuarto artista de izq. a der.)

“Este concierto representa todo el trabajo que hicieron los alumnos y profesores de la Orquesta Escuela desde inicios del 2024 hasta ahora. Los chicos han trabajado muchísimo este año y eso es lo que van a mostrar, ya que con la Orquesta Juvenil dirigida por Pablo Grosman vamos a tocar el Concierto en Do Menor para dos violines de Bach, el Cuarto movimiento de la Sinfonía Nro. 5 de Beethoven y Oblivion de Piazzolla con Luciano como solista; la orquesta infantil a cargo de Julieta Romera va a ejecutar una selección de temas de Beethoven, un coral de Bach y el adagio de la Sonata de Marcello, con León Ocampo en el solo de contrabajo. Y la orquesta inicial de Rosabell Medero va a tocar Te diré oh mi mamá, canción popular francesa. Además estará el coro infantil en el cierre’, explicó Woodhouse en referencia al programa que se presentará hoy.

“Mi llegada fue gracias a Eduardo Vassallo, de Buenos Aires, que fue mi profe por 4 años cuando era estudiante en la Universidad en Birmingham, Inglaterra, y es un amigo de la Orquesta Escuela San Juan. La escuela estaba buscando un profe nuevo de chelo y preguntaron a Eduardo si conocía alguien. Con mucho suerte, me recomendó. Estuve muy emocionado pero también con miedo tanto de ir a vivir a un país que no conocía como de aprender su idioma, pero estoy muy bien y me encanta enseñar a los niños’, destacó el joven graduado del Royal Birmingham Conservatoire -que arribó a San Juan el 11 de febrero de este año- en torno a la experiencia que vive a sus 23 años tan lejos de su ciudad natal.

“¿Qué me pasó cuando encontré a los chicos la primera vez? Estaba nervioso por que sabía muy poco de español y nunca di clases antes, era mi estreno como profesor. Pero nos hemos acostumbrado rápido y 8 meses después continúo aprendiendo español y para ser mejor profe cada día’, recordó Charlie la primera clase que ofreció en la provincia.

“Me encanta el trabajo, el clima, la comida, la gente…. Por eso me gustaría quedarme por más tiempo. Este año voy a volver a mi país a fin de noviembre. Mi familia vive en Inglaterra y la extraño mucho, igual que a mis amigos, pero estoy muy contento acá y espero volver a San Juan a principio de febrero’, reflexionó el artista. Para que esto sea posible, la Fundación volvió a presentarse a la Ley de Mecenazgo, esperando concretar ese sueño.

DATO

El concierto será esta noche a las 20 hs. en el Auditorio Juan Victoria. La entrada será libre y gratuita hasta completar cupo de la sala.