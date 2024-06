Promesa a la Bandera: veteranos de Malvinas lloraron por los recuerdos Ayer, los exsoldados que lucharon por recuperar las islas renovaron su lealtad a la enseña patria.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Félix Borrego hinchó el pecho para responder con fuerza ‘Sí, prometo’. Pero se le quebró la voz por la emoción. Mientras el jefe del RIM 22, teniente coronel Rubén Patera, leyó el texto de la toma de Promesa de Lealtad a la Bandera, recordó la cara de desesperación de los soldados que ayudó a rescatar del ARA General Belgrano. Y no pudo contener las lágrimas. Félix fue uno de los veteranos de Malvinas que ayer renovaron su lealtad a la enseña nacional, una propuesta que se realizó por primera vez, tras su retiro, en reconocimiento a su valor por defender la patria. El acto fue en el RIM 22, con la presencia del vicegobernador, Fabián Martín, y demás autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Emoción. Ayer, por primera vez tras su retiro del Ejército Argentino, los veteranos de Malvinas renovaron su Promesa de Lealtad a la Bandera.

Pasaron 42 años de la Guerra de Malvinas, pero los recuerdos siguen intactos en la mente y corazón de Félix Borrego, uno de los veteranos que defendieron las islas y que participaron del acto de renovación de la Promesa de Lealtad a la Bandera. Por eso ayer, en pleno acto, no sólo recordó cuando lo hizo por primera vez al ingresar a la Armada con 17 años, sino también el momento más difícil de la guerra de Malvinas que le tocó protagonizar. ‘Se vinieron muchos recuerdos dolorosos y tristes a mi mente, pero el que más me emocionó fue el de los soldados que rescatamos del ARA Belgrano. Son imágenes que no se borraron jamás. A ellos y a todos los que dejaron la vida por las Malvinas les dedico la emoción de este acto que nos llena de orgullo’, dijo Borrego, quien buscó consuelo en el abrazo de sus hijas que llegaron desde Buenos Aires para acompañarlo en este reconocimiento.

Luis Videla tampoco pudo contener su emoción. Mientras renovaba su lealtad a la enseña patria recordó cuando lo hizo en altamar, en la víspera de la toma de Malvinas. ‘El 1 de abril de 1982 navegando rumbo a las Islas Malvinas, los superiores nos hicieron prometer lealtad a nuestra bandera en altamar y a comprometernos a defenderla hasta perder la vida. Fue un acto tan reconfortante como el de hoy, que movilizó muchos recuerdos’, dijo el excombatiente.

Ovacionados. Los veteranos de Malvinas recibieron la ovación de los presentes cuando participaron del desfile que se realizó en el RIM 22.

Con los ojos humedecidos, Rodolfo Cordiglia volvió a acomodarse las medallas sobre el corazón, en un intento por entretenerse y evitar emocionarse. Pero fue en vano. También se le enrojecieron los ojos tras prometer su lealtad como lo hizo en 1975 cuando ingresó a la Armada. ‘Tenía 17 años cuando prometimos lealtad a la Bandera en altamar. Fue un momento tan emocionante como este. Ahora, con 66 años, lo viví con el mismo orgullo que aquella vez’, sostuvo el veterano.

Orgullo, honor y agradecimiento fueron las palabras que usó Ricardo Pelliza, excombatiente, para referirse a la reafirmación de lealtad que le tocó protagonizar ayer. Dijo que se sintió valorado y convencido de que volvería a luchar por defender la patria. ‘Estoy muy agradecido con esta oportunidad de reafirmar nuestra lealtad porque nos hace sentir activos y con el compromiso de seguir defendiendo lo nuestro, aunque sea con el pensamiento’, sostuvo el veterano.

Tras finalizar el acto en el que también los soldados del RIM 22 prometieron lealtad a la Bandera, comenzó el desfile donde los veteranos de Malvinas se llevaron la ovación de los presentes.

>Canción oficial

Antes de dar comienzo al desfile por las instalaciones del RIM 22, los soldados junto a la Banda de Música El Tambolar, interpretaron la Canción del Ejército Argentino, que también emocionó, pero esta vez a los familiares de los uniformados.

>Para compartir

Luego de la finalización del acto de la Promesa de Lealtad a la Bandera y del desfile, los soldados y veteranos de Malvinas, junto a los familiares y amigos que asistieron al evento, compartieron un desayuno en el salón comedor del RIM 22.