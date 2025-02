Que los libros circulen Para promover el hábito de la lectura y las actividades literarias, habrá una suelta de poemas en el Centro Cívico.

Aunque en una época predominen los lenguajes y los soportes digitales, el gusto y la tradición por disfrutar de la lectura de un libro impreso o una revista, no tiene comparación. Como un ritual o una ceremonia, el hábito de leer, de tomar contacto con una obra escrita, la ilustración de una portada o percibir al tacto la textura de una página, todavía sigue siendo un vínculo vigente y cotidiano no solo en los adultos, también en los jóvenes. En este sentido, tres instituciones oficiales, como la Dirección de Bibliotecas Populares, la Federación de Bibliotecas Populares y el Fondo Editorial y Biblioteca Sarmiento Legislador, promueven una serie de intervenciones públicas para celebrar la Semana del Lector. En consonancia con el Día del Lector, el 15 de febrero fecha establecida por la Ley 14P, en conmemoración al nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, la planta baja del Centro Cívico será epicentro o punto de encuentro con decenas de libros y la presencia de autores y autoras locales que interactuarán con el público general, de manera libre y gratuita. La iniciativa tiene como lema: ‘Sarmiento Lector – Unidos por la Lectura’ y tendrá su inicio hoy a partir de las 10 hs. con una suelta de poemas y señaladores con frases inspiradoras sobre la lectura por parte del personal del Fondo Editorial de la Legislatura Provincial. Además, en la Biblioteca del Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Institucionales se realizarán actividades literarias. Después, mañana jueves, a la misma hora y en el mismo lugar, se desarrollará un recital poético por parte del Café de los Escritores. En esta actividad, habrá una representación musical con una exhibición de obras de escritores sanjuaninos. Al mismo tiempo, miembros de la Sociedad Argentina de Escritores filial San Juan, participará con un recitado de poemas y compartirá muestras de poemas a los asistentes. Mientras que el viernes, la Dirección de Bibliotecas Populares impulsará una suelta de libros, entrega de trípticos y folletos, donde promocionarán también la lectura de textos de autor, poemas, novelas, cuentos, no ficción y otros materiales como comics, historietas y mangas, promocionando el patrimonio de la Biblioteca de Autores Sanjuaninos y de Literatura Gráfica. Además, habrá un muestrario de las colecciones de la Biblioteca Infantil Provincial Juan Pablo Echagüe, distribución de material informativo y difusión de sus actividades. Finalmente, los grupos de poetas ‘Los Versos al Taller’ y ‘Escritores del Sol’ ofrecerán un recitado de poesía y exhibición de obras de autores sanjuaninos. Federico Caballero, funcionario a cargo de la Dirección de Bibliotecas Populares, resaltó que estas acciones ‘son importantes para incentivar la lectura como herramienta de conocimiento, en grandes y chicos y a sectores muy variados. Aunque se conoce muy poco esta fecha del Día del Lector, aprovechamos el momento también para dar visibilidad a las instituciones que participan y dar a conocer las propuestas que existen para todos aquellos que se interesen por la literatura local’, expresó. Por otro lado, ‘difundiremos los talleres literarios que se vienen desarrollando, y estas intervenciones son oportunas para que la gente interesada en aprender, se contacte con los escritores’, explicó Caballero.

La semana pasada hubo una suelta de libros en el cruce de las peatonales como prueba piloto para motivar este tipo de intervenciones públicas y como la experiencia fue positiva, interactuando con espectadores casuales, se redobló la apuesta y se decidió trasladar las acciones al Centro Cívico. ‘Veremos a un público muy variado. Todo aquel que vaya a ser hacer trámites en el punto neurálgico de la ciudad, se encontrará con un stand que podrá conocer todo lo que sucede en el mundo literario sanjuanino’, afirmó con optimismo y entusiasmo Caballero.

Para agendar

La semana del lector iniciará hoy a las 10 hs. en el Centro Cívico. Suelta de poemas y señaladores. Jueves 20 de febrero Café de los Escritores, recitados de poemas de SADE. Viernes 21 suelta de libros. Rondas de lectura con ‘Los Versos al Taller’ y ‘Escritores del Sol’.