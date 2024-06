Queja vecinal por el pozo que se hizo tras ceder el asfalto, y nadie arregla Está en Avenida España, pasando calle 5, y representa un peligro para los conductores.

Nadie conoce bien cuál fue el origen, pero todos coinciden en que “es un peligro”. Se trata de un gran pozo que se formó tras hundirse el pavimento en la esquina de Avenida España y calle Pablo Picasso, en la Zona Norte de Pocito. Según los vecinos lleva más de un mes, y crece, pero nadie lo repara, pese a los reclamos.

Hace más de un mes pasó un camión regante del municipio de Pocito por la esquina mencionada, circulando por el carril Oeste, y se hundió el pavimento formando un pozo de 1,5 metros de largo por 1 de ancho, y de unos 40 centímetros de profundidad, donde los vecinos introdujeron hasta una cubierta de camión para señalizarlo. Es que invade la banquina y gran parte del carril Oeste de la España. Esto obliga a quienes circulan de Norte a Sur por la avenida a que invadan el carril contrario para esquivarlo, con riesgo de chocar de frente con los vehículos que transitan de Sur a Norte. “Nos sorprendió que se hundiera el pavimento cuando pasó el camión del municipio y se formó este pozo. Pensamos que como se trataba de una movilidad municipal iban a venir a arreglarlo de inmediato. Vinieron, pero no lo arreglaron. Y sigue creciendo porque se desmorona debido al intenso tránsito”, dijo Leticia Arce, la vecina que puso dentro del pozo la cubierta de camión.

La mujer contó que a los pocos días de que cedió el pavimento llegó personal municipal para al menos tapar el pozo, ya que la reparación del asfalto en esta avenida le corresponde a Vialidad Provincial. Pero que no lo hicieron porque el mismo estaba inundado. “Los empleados del municipio dijeron que la reparación le correspondía a OSSE, pero en realidad no se sabe si el pavimento cedió por una pérdida de agua o si el caño de agua se rompió por el hundimiento del asfalto. De todos modos, hicimos el reclamo a OSSE, pero hasta ahora no recibimos una respuesta”, dijo la vecina.

El tránsito de motos por esta zona es intenso, y son sus conductores los que más se exponen al peligro al circular por la esquina de España y Picasso. Es que la iluminación de la vía pública en este sector es escasa, lo que dificulta ver el pozo a tiempo para frenar.

Según los vecinos, hace más de dos semanas hicieron el reclamo a OSSE para la reparación del pozo, pero que hasta ahora no se hizo efectiva. Este diario consultó a la entidad sobre este reclamo, y respondieron que “aparentemente” se trata de una pérdida de agua y que se intervendría de inmediato.

En tanto que desde Vialidad Provincial dijeron que “en el transcurso del día, personal del Departamento de Conservaciones será enviado para inspeccionar las calles en cuestión. Evaluarán la situación del hundimiento del pavimento y determinarán la causa del problema, así como las posibles soluciones para una pronta reparación”.